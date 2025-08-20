«Καρφιά» της Γερμανίας προς την Κίνα για την Ταϊβάν - Πώς επηρεάζεται και η Ευρώπη;

Η επιθετική στάση της Κίνας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και οι εντάσεις στο Στενό της Ταϊβάν αποτελούν απειλές για την διεθνή ασφάλεια που επηρεάζουν και την Ευρώπη, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βαντεφούλ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ινδονησία την Τετάρτη.

«Η αυξανόμενη στρατιωτική επιθετικότητα της Κίνας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας όχι μόνο απειλεί την ασφάλεια της Ασίας, αλλά υπονομεύει και το σύνολο της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες», ανέφερε ο Γερμανός ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι ως αποτέλεσμα διακυβεύονται και βασικές εμπορικές οδοί.

Σχετικά με το Στενό της Ταϊβάν, ο υπουργός δήλωσε: «Οποιαδήποτε κλιμάκωση θα είχε σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια και ευημερία – και θα επηρέαζε άμεσα και τα γερμανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα».