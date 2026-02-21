Ευρωπαϊκή αντίδραση στην απόφαση Τραμπ για τους δασμούς - Μέρτς: Δηλητήριο η αβεβαιότητα, Μακρόν: Θα προσαρμοστούμε

Η απόφαση του Τραμπ για αύξηση των δασμών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, χαρακτήρισε την αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς ως το «μεγαλύτερο δηλητήριο» για τις οικονομίες των ΗΠΑ και της ΕΕ, τονίζοντας ότι «πρέπει να τερματιστεί».

Μιλώντας σε γερμανικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, ο Μερτς υπογράμμισε ότι η Γερμανία θα συντονιστεί στενά με άλλες χώρες της ΕΕ για τη διαμόρφωση μιας κοινής θέσης ενόψει του επικείμενου ταξιδιού του στις ΗΠΑ.

«Θα πάω στην Ουάσινγκτον με μια συντονισμένη ευρωπαϊκή θέση», τόνισε ο Μερτς στον γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ARD, μετά το συνέδριο του κόμματος CDU στη Στουτγάρδη, επισημαίνοντας ότι η δασμολογική πολιτική αποτελεί ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι των μεμονωμένων κρατών μελών.

Ο Μερτς αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στις αρχές Μαρτίου, ενώ οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αξιολογούν τις συνέπειες της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στο διατλαντικό εμπόριο.

Ο Μερτς χαρακτήρισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου «ενδιαφέρουσα», καθώς αναδεικνύει τα όρια που έχουν τεθεί στην εκτελεστική εξουσία όσον αφορά τη δασμολογική πολιτική. «Η απόφαση έχει ένα καθησυχαστικό στοιχείο», εξήγησε. «Η διάκριση των εξουσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι εξακολουθεί να λειτουργεί, και αυτό είναι καλό νέο».

Ταυτόχρονα, ο Μερτς υπογράμμισε ότι οι δασμοί τελικά βλάπτουν τη χώρα που τους επιβάλλει. «Πρωτίστως βλάπτουν τη χώρα που επιβάλλει τους δασμούς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ενώ η Γερμανία επωμίζεται μέρος του κόστους μέσω μειωμένων εξαγωγών, οι Αμερικανοί καταναλωτές τελικά πληρώνουν υψηλότερες τιμές.

Γαλλία: «Ενιαία» απάντηση της ΕΕ στους νέους δασμούς

Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε το Σάββατο κατά του εφησυχασμού, μετά την ταχεία επιβολή νέων δασμών από τον Τραμπ. Εν συνεχεία, εμφανίστηκε πιο ψύχραιμος απέναντι στη νέα κίνηση του Τραμπ. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε γεωργική έκθεση στο Παρίσι, δήλωσε ότι «θα εξετάσουμε προσεκτικά τις ακριβείς συνέπειες, τι μπορεί να γίνει και θα προσαρμοστούμε».

Παράλληλα, απέναντι στους νέους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε όλον τον κόσμο, η Γαλλία επιδιώκει να δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια «ενιαία» απάντηση, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου Νικολά Φορισιέρ.

Σε μήνυμά του προς το Γαλλικό Πρακτορείο, ο υπουργός ανέφερε ότι «είναι αναγκαία μια ενιαία προσέγγιση εκ μέρους της ΕΕ».

Ο Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή ένα διάταγμα, που θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου για περίοδο 150 ημερών, με το οποίο επιβάλει έναν «παγκόσμιο» δασμό ύψους 10%. Με νέα παρέμβασή του σήμερα, ανακοίνωσε ότι αυξάνει αυτόν τον δασμό στο 15%.

Οι ελάχιστες εξαιρέσεις αυτού του δασμού αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις εισαγωγές που καλύπτονται από τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά.

Μιλώντας στην εφημερίδα Financial Times ο Γάλλος υπουργός τάχθηκε υπέρ της επιβολής αντίμετρων από την ΕΕ.

Η Γαλλία και οι εταίροι της στην Ένωση αναλύουν σε αυτό το στάδιο τις επιπτώσεις από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο έκρινε παράνομους τους «ανταποδοτικούς» δασμούς που επέβαλε πέρυσι ο Τραμπ θεωρώντας ότι ο πρόεδρος υπερέβη τις εξουσίες του.

«Είμαστε σε στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη, ώστε να προχωρήσουμε στην ανάλυση (της απόφασης) και να εκτιμήσουμε τις συνέπειες», είπε ο Φορισιέρ.

Ο Τραμπ αυξάνει τους δασμούς 15% σε όλες τις εισαγωγές παγκοσμίως

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την απόφασή του να αυξήσει από 10% σε 15% τον δασμό που είχε επιβάλει προηγουμένως σε εισαγωγές από όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εξήγησε ότι αποφάσισε να αυξήσει τον δασμό στο «πλήρως επιτρεπόμενο και κατοχυρωμένο» 15% έπειτα από «πολλούς μήνες σκέψης».

«Κατά τους επόμενους λίγους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει και θα εκδώσει τους νέους και νομικά επιτρεπτούς δασμούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικασία μας για να Κάνουμε την Αμερική Μεγάλη Ξανά – ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ!!!», υποστήριξε.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, είχε ανακοινώσει αρχικά δασμούς 10% σε όλα τα προϊόντα, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, που διαπίστωσε ότι ο πρόεδρος είχε υπερβεί την εξουσία του όταν επέβαλε υψηλότερους συντελεστές με βάση έναν νόμο οικονομικής έκτακτης ανάγκης.

Οι νέοι δασμοί βασίζονται σε έναν ξεχωριστό, αλλά μη δοκιμασμένο νόμο, γνωστό ως Άρθρο 122, ο οποίος επιτρέπει δασμούς έως 15%, αλλά απαιτεί έγκριση του Κογκρέσου για παράταση μετά από 150 ημέρες. Κανένας πρόεδρος δεν έχει επικαλεστεί προηγουμένως το Άρθρο 122, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω νομικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ειδικοί και οι βοηθοί του Κογκρέσου είναι επιφυλακτικοί σχετικά με το αν η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων θα επεκτείνει τους δασμούς, δεδομένων των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι ολοένα περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν ότι οι δασμοί οδηγούν σε υψηλότερες τιμές.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει την περίοδο των 150 ημερών για να επιβάλει άλλους «νομικά επιτρεπτούς» δασμούς, βασιζόμενος σε δύο άλλα νομοθετικά πλαίσια για φόρους εισαγωγής σε συγκεκριμένα προϊόντα ή χώρες λόγω εθνικής ασφάλειας ή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Οι δασμοί του Άρθρου 122 περιλαμβάνουν εξαιρέσεις για ορισμένα προϊόντα, όπως κρίσιμα ορυκτά, μέταλλα και ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Με την απόφαση για τους δασμούς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επαναβεβαιώνει την εξουσία του στον Τραμπ

Αφού τάχθηκε στο πλευρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε υποθέσεις κατά το προηγούμενο έτος, ενισχύοντας την εξουσία του και επιτρέποντάς του να μετασχηματίσει γρήγορα τις πολιτικές των ΗΠΑ σε θέματα μετανάστευσης, στρατιωτικής θητείας, ομοσπονδιακής απασχόλησης και άλλα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έφτασε τελικά στα όριά του.

Το δικαστήριο ανέτρεψε την Παρασκευή μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες του Τραμπ στη δεύτερη θητεία του ως προέδρου, αποφασίζοντας ότι η επιβολή εκτεταμένων παγκόσμιων δασμών σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ υπερέβαινε τις εξουσίες του σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο.

Η απόφαση, που συντάχθηκε από τον συντηρητικό πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου, Τζον Ρόμπερτς, δεν αμφιταλαντεύτηκε ως προς το πεδίο εφαρμογής ή την ισχύ της, ούτε άφησε ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών για άλλη μέρα. Τους ακύρωσε αδιαπραγμάτευτα, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στις συνέπειες για τις επιστροφές, τις εμπορικές συμφωνίες ή τον ίδιο τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

«Νομική κάλυψη»

Με αυτόν τον τρόπο, το δικαστήριο επιβεβαίωσε επίσης τον ρόλο του ως ελεγκτικού οργάνου των άλλων κλάδων της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, έπειτα από ένα έτος κατά το οποίο πολλοί νομικοί εξέφρασαν όλο και περισσότερες αμφιβολίες.

«Το δικαστήριο έδειξε ότι δεν θα παρέχει απαραίτητα νομική κάλυψη για κάθε σημείο του προγράμματος του Τραμπ», δήλωσε ο Πίτερ Σέιν, εμπειρογνώμονας σε θέματα Συνταγματικού Δικαίου και προεδρίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Οι δικαστές, με απόφαση 6-3, επικύρωσαν την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου ότι η χρήση από τον Τραμπ ενός νόμου του 1977, του International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), δεν του έδινε την εξουσία που ισχυριζόταν ότι είχε για την επιβολή δασμών, κάτι που κανένας πρόεδρος δεν είχε προσπαθήσει να κάνει στο παρελθόν βάσει του νόμου.

Με σαφήνεια, ο Ρόμπερτς έγραψε στην απόφαση ότι το επιχείρημα του Τραμπ ότι μια συγκεκριμένη φράση στο κείμενο του νόμου του έδινε την εξουσία να επιβάλει δασμούς ήταν λανθασμένο.

«Η απόφαση δείχνει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τον έλεγχο του εύρους της εξουσίας που έχει ανατεθεί στον πρόεδρο από το Κογκρέσο», δήλωσε ο Τζόναθαν Άντλερ, καθηγητής στη Νομική Σχολή William & Mary στη Βιρτζίνια.

Ο Τραμπ δεν δίστασε να απαντήσει, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως εξαιρετικά προσωπική και επιφυλάσσοντας ιδιαίτερη οργή για τους Ρεπουμπλικάνους που διορίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου, οι οποίοι αποφάνθηκαν εναντίον του, αποκαλώντας τους «ανόητους» και «σκυλάκια» των Δημοκρατικών.

«Είναι πολύ αντιπατριωτικοί και άπιστοι στο Σύνταγμά μας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Η άποψή μου είναι ότι το δικαστήριο έχει επηρεαστεί από ξένα συμφέροντα».

Προηγούμενες ήττες

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ως προέδρου, το δικαστήριο του επέβαλε ορισμένες σημαντικές ήττες σε κρίσιμες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων η απόρριψη των σχεδίων του να προσθέσει μια ερώτηση σχετικά με την ιθαγένεια στο ερωτηματολόγιο της εθνικής απογραφής και να καταργήσει την προστασία από την απέλαση για τους μετανάστες – γνωστούς ως «Dreamers» – που εισήλθαν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως παιδιά.

Ο καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, Τζον Γιου, υπογράμμισε το γεγονός ότι στην απόφαση για τους δασμούς συμμετείχαν δικαστές που διορίστηκαν τόσο από Ρεπουμπλικάνους όσο και από Δημοκρατικούς προέδρους.

«Η απόφαση διαψεύδει τις επιθέσεις από την αριστερά ότι το Ανώτατο Δικαστήριο – και ιδίως η συντηρητική πλειοψηφία του - απλώς επικυρώνει τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ», δήλωσε ο Γιου, πρώην γραμματέας του συντηρητικού δικαστή Κλάρενς Τόμας.

Ο Σέιν σημείωσε ότι η υπόθεση των δασμών δεν απαιτούσε από το δικαστήριο να εξετάσει τη σοφία της πολιτικής του Τραμπ ή την ορθότητα της διακριτικής του ευχέρειας - και ενδέχεται να μην υπονομεύσει την εξουσία του Τραμπ στο μέλλον.

«Η απόφαση υποδηλώνει ότι, σε καθαρά νομικά ζητήματα που δεν θέτουν το δικαστήριο στη θέση να κατακρίνει τα κίνητρα του Τραμπ ή να αμφισβητήσει την κρίση του, υπάρχει μια πλειοψηφία που δεν θα εγκρίνει χωρίς δεύτερη σκέψη τις ενέργειές του», δήλωσε ο Σέιν.