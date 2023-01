Το κάψιμο του Κορανίου βάζει φωτιά στις σχέσεις Τουρκίας - Σουηδίας

«Κόκκινο» έχει χτυπήσει η ένταση στις σχέσεις Τουρκίας - Σουηδίας μετά και τη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Στοκχόλμη, όπου Δανός ακροδεξιός πολιτικός έκαψε αντίτυπο του Κορανίου μπροστά από την τουρκική πρεσβεία. Ενέργεια, που όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Άγκυρας.

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τη βδελυρή επίθεση στο ιερό μας βιβλίο... Ήταν εντελώς απαράδεκτο να επιτραπεί αυτή η αντιϊσλαμική πράξη, που βάζει στο στόχαστρο τους μουσουλμάνους και προσβάλλει τις ιερές μας αξίες, υπό το πρόσχημα της ελευθερίας της έκφρασης», υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Press Release Regarding the Burning of the Holy Quran in Sweden https://t.co/zKDfN1FiEu pic.twitter.com/wzAb79jlfw