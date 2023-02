Καναδάς: Προειδοποιεί τους πολίτες του για τρομοκρατικά χτυπήματα στην Τουρκία

Μετά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας για τρομοκρατικά χτυπήματα στην Τουρκία ύστερα από τα περιστατικά καύσης του Κορανίου και ο Καναδάς προέβη σε παρόμοια ταξιδιωτική σύσταση.

Σε νέα αναθεωρημένη οδηγία η κυβέρνηση του Καναδά κάνει λόγο για πιθανές επιθέσεις τρομοκρατών ως αντίποινα για το κάψιμο του Κορανίου και καλεί τους πολίτες του που βρίσκονται στην Τουρκία ή θα την επισκεφτούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τους χώρους λατρείας των δυτικών.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Μετά τα πρόσφατα περιστατικά καύσης Κορανίου στην Ευρώπη, υπάρχει άμεσος κίνδυνος επιθέσεων αντιποίνων από τρομοκράτες στην Τουρκία. Θα μπορούσαν να στοχεύουν χώρους λατρείας, διπλωματικές αποστολές και άλλα μέρη όπου συχνάζουν ξένοι, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα».

Σημειώνει ακόμα ότι μπορεί να προκύψουν και άλλες επιθέσεις με τους τρομοκράτες να στοχεύουν: πολυσύχναστα μέρη, μέρη με μεγάλη κίνηση πεζών, αλλά και τοποθεσίες όπου συγκεντρώνονται άλλες εθνικότητες, εμπορικές εγκαταστάσεις, γραφεία τοπικής αυτοδιοίκησης, σταθμούς δημοσίων συγκοινωνιών, πολυσύχναστους δρόμους, τουριστικά αξιοθέατα και σε χώρους λατρείας».

Να σημειωθεί ότι η ταξιδιωτική σύσταση κατατάσσεται στην κατηγορία με «κίτρινο χρώμα», δηλαδή στις οδηγίες που «εκδίδονται όταν η ασφάλεια και η προστασία των Καναδών που ταξιδεύουν ή ζουν στη χώρα ή την περιοχή μπορεί να κινδυνεύει».

Canadians in #Türkiye: Following recent Quran-burning incidents in Europe, there could be retaliatory attacks by terrorists.



They could target places of worship or places frequented by foreigners in Türkiye.



Full advice: https://t.co/IYgXalq3Gx pic.twitter.com/QY9P2jtORY