Καναδάς: Πορτογάλοι πυροσβέστες συμβάλλουν στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών

Η Πορτογαλία έστειλε την Τετάρτη 140 πυροσβέστες στον Καναδά προκειμένου να συνδράμουν τους συναδέλφους τους στη γιγαντιαία επιχείρηση για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών που μαίνονται εκτός ελέγχου σε διάφορα σημεία της επικράτειας.

Canada's wildfires have already consumed over 11.6 million acres, breaking all previous records for early-season fires.#flypilatus #pc12 #airattack #superscooper #prayforcanada #canada #wildfire #aerialfirefighting pic.twitter.com/KNNlDcsKJB