Καναδάς: Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από εβραϊκό σχολείο

Ένα εβραϊκό σχολείο στο Μόντρεαλ, το τρίτο μέσα σε μία εβδομάδα, δέχτηκε πυρά σήμερα το πρωί, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στην καναδική πόλη λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Κανείς δεν τραυματίστηκε από τα πυρά στο σχολείο Γεσίβα Γκεντόλα. Οι δράστες πυροβόλησαν την πρόσοψη του κτιρίου και οι κάλυκες βρέθηκαν λίγο αργότερα, αφού κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τους πυροβολισμούς και ειδοποίησαν την αστυνομία, μετέδωσε η καναδική τηλεόραση CBC News.

Montreal Jewish school hit by gunfire overnight for second time this week



Police officers found found bullet impact marks on the building and shell casings on the ground nearby. No one was injured in the incident.



📰 CBC pic.twitter.com/rFThrfqYiV