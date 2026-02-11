Καναδάς: Δέκα οι νεκροί από πυροβολισμούς σε σχολείο - Γυναίκα η δράστις (vids)

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους η φερόμενη ως δράστις, εντοπίστηκαν νεκροί από σφαίρες στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας (βορειοανατολικά) στον Καναδά, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Τρίτη.

Η ύποπτη βρέθηκε νεκρή στο σχολείο από «αυτοτραυματισμό», σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ οι περιγραφές κάνουν λόγο για γυναίκα με καστανά μαλλιά που φορούσε φόρεμα, σύμφωνα με την έκτακτη ειδοποίηση που στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων, όπως ανέφερε το CBC News.

Έξι άτομα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε ένα γυμνάσιο στην πόλη Τάμπλερ Ριτζ της Βρετανικής Κολομβίας, δύο ακόμη άτομα βρέθηκαν νεκρά σε μια κατοικία που πιστεύεται ότι συνδέεται με το περιστατικό, και ένα άλλο άτομο πέθανε καθ' οδόν προς το νοσοκομείο, σύμφωνα με την Βασιλική Καναδική Ιππική Αστυνομία.

Τουλάχιστον δύο άλλα άτομα νοσηλεύτηκαν με σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τραύματα, ενώ 25 άτομα έλαβαν θεραπεία για τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Είναι δύσκολο να ξέρεις τι να πεις σε μια νύχτα όπως η σημερινή. Είναι το είδος του γεγονότος που νιώθεις ότι συμβαίνει σε άλλα μέρη και όχι κοντά στο σπίτι σου», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έμπι, στους δημοσιογράφους.

Η αστυνομία δεν έδωσε σχεδόν καμία λεπτομέρεια για τον δράστη, εκτός από το ότι πρόκειται για γυναίκα - κάτι που αποτελεί ασυνήθιστη εξέλιξη, καθώς οι μαζικές δολοφονίες στη Βόρεια Αμερική διαπράττονται σχεδόν πάντα από άνδρες.

Σε συναγερμό της αστυνομίας για ενεργό δράστη αναφερόταν ότι ο ύποπτος περιγράφεται ως «γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά». Ο επιθεωρητής της αστυνομίας Κεν Φλόιντ επιβεβαίωσε αργότερα σε συνέντευξη Τύπου ότι ο ύποπτος που περιγράφεται στον συναγερμό είναι το ίδιο πρόσωπο που βρέθηκε νεκρό στο σχολείο. Η αστυνομία δεν ανέφερε πόσα από τα θύματα ήταν ανήλικοι.

Μεταξύ των πιο θανατηφόρων στην ιστορία του Καναδά

Το Τάμπλερ Ριτζ είναι ένας απομακρυσμένος δήμος με πληθυσμό περίπου 2.400 κατοίκων στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων στη βόρεια Βρετανική Κολομβία, περίπου 1.155 χλμ. βορειοανατολικά του Βανκούβερ

Το Γυμνάσιο Τάμπλερ Ριτζ έχει 160 μαθητές από την έβδομη έως τη δωδέκατη τάξη, ηλικίας περίπου 12 έως 18 ετών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο της εβδομάδας και θα προσφερθεί ψυχολογική υποστήριξη σε όσους τη χρειάζονται, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του σχολείου.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η μικρή αστυνομική δύναμη της πόλης έφτασε στον τόπο του εγκλήματος μέσα σε δύο λεπτά από τη λήψη της κλήσης και ότι οι θύματα εξακολουθούσαν να εξετάζονται ώρες μετά το περιστατικό.

«Πρόκειται για μια μικρή, στενά δεμένη κοινότητα με ένα μικρό απόσπασμα της RCMP, το οποίο ανταποκρίθηκε σε δύο λεπτά, σώζοντας χωρίς αμφιβολία ζωές σήμερα», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Νίνα Κρίγκερ, υπουργός δημόσιας ασφάλειας της Βρετανικής Κολομβίας.

Η επίθεση με πυροβολισμούς συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο θανατηφόρων στην ιστορία του Καναδά.

Τον Απρίλιο του 2020, ένας 51χρονος άνδρας μεταμφιεσμένος με αστυνομική στολή και οδηγώντας ένα ψεύτικο αστυνομικό αυτοκίνητο πυροβόλησε και σκότωσε 22 άτομα σε μια 13ωρη έφοδο στην επαρχία της Νέας Σκωτίας στον Ατλαντικό, πριν η αστυνομία τον σκοτώσει σε ένα βενζινάδικο περίπου 90 χιλιόμετρα από τον τόπο των πρώτων φόνων του.

Στη χειρότερη ένοπλη επίθεση σε σχολείο στον Καναδά, τον Δεκέμβριο του 1989, ένας ένοπλος σκότωσε 14 μαθήτριες και τραυμάτισε 13 στο Μόντρεαλ του Κεμπέκ, πριν αυτοκτονήσει.

Σε απάντηση στη σφαγή, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανέβαλε την προγραμματισμένη ανακοίνωση στο Χάλιφαξ την Τετάρτη για μια νέα στρατιωτική βιομηχανική στρατηγική και την επακόλουθη επίσκεψη στη Γερμανία για τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, σύμφωνα με εκπρόσωπο του πρωθυπουργού.

«Είμαι συγκλονισμένος από τη φρικτή σφαγή που έλαβε χώρα σήμερα στο Τάμπλερ Ριτζ της Βρετανικής Κολομβίας. Οι προσευχές και τα θερμά μου συλλυπητήρια πηγαίνουν στις οικογένειες και τους φίλους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα από αυτές τις φρικτές πράξεις βίας» ανέφερε ο Κάρνεϊ.