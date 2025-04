Καναδάς: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος σε φεστιβάλ στο Βανκούβερ - Πολλοί νεκροί και τραυματίες (vid)

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο Βανκούβερ στον Καναδά, όταν ένας οδηγός έπεσε πάνω στο πλήθος που συμμετείχε σε φεστιβάλ δρόμου στην πόλη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση. Η αστυνομία δήλωσε ότι περισσότερες πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σε συνέντευξη Τύπου που έχει προγραμματιστεί. Η αστυνομία του Βανκούβερ διευκρίνισε ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα του Σαββάτου (06:00 ώρα Ελλάδος σήμερα) στην συνοικία Σάνσετ ον Φρέιζερ της πόλης.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds.

Συντετριμμένος για τα «φρικιαστικά γεγονότα», δήλωσε ότι είναι, με ανάρτησή του στο Χ, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ. «Όλοι πενθούμε μαζί σας»., τόνισε χαρακτηριστικά.

I am devastated to hear about the horrific events at the Lapu Lapu festival in Vancouver earlier this evening.



I offer my deepest condolences to the loved ones of those killed and injured, to the Filipino Canadian community, and to everyone in Vancouver. We are all mourning with…

Ανάλογες δηλώσεις έκαναν και οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων της χώρας, ενώ τη Δευτέρα (28/04) η χώρα έχει πρόωρες εκλογές, υπό το βάρος των πρόσφατων δηλώσεων Τραμπ, που θέλει να γίνει ο Καναδάς η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Βανκούβερ Κεν Σιμ δήλωσε: «Είμαι σοκαρισμένος και βαθιά θλιμμένος από το φρικτό περιστατικό στη σημερινή εκδήλωση».

Στις πρώτες φωτογραφίες από τον τόπο που σημειώθηκε το περιστατικό, φαίνεται ένα μαύρο SUV με χτυπημένο το μπροστινό του μέρος, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, αν ήταν αυτό το όχημα της επίθεσης.

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There's videos of the alleged suspect, I won't be sharing those.

Tο σημείο που έγινε το περιστατικό βρίσκεται κοντά στην τοποθεσία του πάρτι Lapu-Lapu Day Party, μια γιορτή του πολιτισμού των Φιλιππίνων. Συγκεκριμένα το φεστιβάλ τιμά τη μνήμη ενός Φιλιππινέζου αντιαποικιακού ηγέτη από τον 16ο αιώνα.

