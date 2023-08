Καναδάς: Αναπτύσσονται στρατιωτικές δυνάμεις για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές

Στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Βρετανική Κολομβία προχωρά ο Καναδάς προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δασικές πυρκαγιές που εξαπλώνονται ταχύτατα.

Αυτό δήλωσε στις 20 Αυγούστου ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, καθώς η δυτική επαρχία βρίσκεται αντιμέτωπη με συνθήκες εδαφικής ξηρασίας και ανέμους, που έχουν αναγκάσει περισσότερους από 35.000 κατοίκους να υπακούσουν στην έκδοση σχετικών εντολών για την εγκατάλειψη των εστιών και των περιοχών τους.

Το Reuters αναφέρει ότι η αναφερόμενη επαρχία, τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αργά την Παρασκευή, ενισχύοντας τις εξουσίες των τοπικών αξιωματούχων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις δασικές φωτιές.

