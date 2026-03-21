«Καμπανάκι» Βρετανού στρατηγού για τους ιρανικούς πυραύλους: Μέχρι τώρα πιστεύαμε πως είχαν βεληνεκές 2.000 χλμ.

Ο στρατηγός Σερ Ρίτσαρντ Μπάρονς, πρώην Διοικητής της Διοίκησης Κοινών Δυνάμεων, υποστήριξε ότι η επίθεση στην αμερικανοβρετανική βάση «Ντιέγκο Γκαρσία» δείχνει ότι οι πύραυλοι του Ιράν είναι πιο ικανοί από ό,τι πίστευαν αρχικά.

Μιλώντας στο πρόγραμμα Today, ο Σερ Ρίτσαρντ δήλωσε: «Προηγουμένως πιστεύαμε ότι οι πύραυλοι του Ιράν είχαν βεληνεκές 2.000 χλμ. και η βάση "Ντιέγκο Γκαρσία" απέχει 3.800 χλμ. από το Ιράν».

Δεν είναι γνωστό ποιον πύραυλο χρησιμοποίησε το Ιράν για να στοχεύσει τον Ντιέγκο Γκαρσία, αν και η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι νεότερες εκδόσεις του Khorramshahr, ενός πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς με κανονική επιχειρησιακή εμβέλεια 1.000 και 2.000 χλμ., θα μπορούσαν να φτάσουν στη βάση στον Ινδικό Ωκεανό.

Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι η εμβέλεια του Khorramshahr μπορεί να επεκταθεί με μια μικρότερη κεφαλή.