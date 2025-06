Η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ Τούλσι Γκάμπαρντ προειδοποίησε για ένα «πυρηνικό ολοκαύτωμα» και επίπληξε τους «πολεμοκάπηλους» που φέρνουν τον κόσμο «πιο κοντά στο χείλος του πυρηνικού αφανισμού από ποτέ», μέσω ενός βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη.

Όπως αναφέρει το Politico, στο τρίλεπτο βίντεο, η Γκάμπαρντ περιγράφει λεπτομερώς μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας για να μάθει περισσότερα για τα επακόλουθα της αμερικανικής πυρηνικής επίθεσης στην πόλη το 1945 κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το βίντεο περιλαμβάνει πλάνα από το ταξίδι της Γκάμπαρντ και αρχειακό υλικό που δείχνει τα θύματα, διανθισμένο με την Γκάμπαρντ να μιλάει απευθείας στην κάμερα για τις συνέπειες μιας πυρηνικής επίθεσης.

Στη συνέχεια, η Γκάμπαρντ προειδοποιεί ότι, επειδή τα σημερινά πυρηνικά όπλα είναι ισχυρότερα από εκείνα που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ το 1945, «ένα μόνο πυρηνικό όπλο σήμερα θα μπορούσε να σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους μέσα σε λίγα λεπτά».

«Αυτή είναι η πραγματικότητα του τι διακυβεύεται, τι αντιμετωπίζουμε τώρα», λέει η Γκάμπαρντ στο βίντεο. «Γιατί καθώς βρισκόμαστε εδώ σήμερα, πιο κοντά στο χείλος του πυρηνικού αφανισμού από ποτέ, οι πολεμοκάπηλοι της πολιτικής ελίτ υποδαυλίζουν αμέριμνοι τον φόβο και τις εντάσεις μεταξύ των πυρηνικών δυνάμεων». Η Γκάμπαρντ συνέχισε να υπονοεί ότι οι ισχυροί άνθρωποι είναι βέβαιοι ότι θα έχουν πρόσβαση σε «πυρηνικά καταφύγια» και επομένως δεν θα επηρεαστούν από τις όποιες συνέπειες.

«Είναι στο χέρι μας, του λαού, να μιλήσουμε και να απαιτήσουμε να μπει ένα τέλος σε αυτή την τρέλα. Πρέπει να απορρίψουμε αυτόν τον δρόμο προς τον πυρηνικό πόλεμο και να εργαστούμε για έναν κόσμο όπου κανείς δεν θα χρειάζεται να ζει με τον φόβο ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος», συνεχίζει.

I recently visited Hiroshima, and stood at the epicenter of a city scarred by the unimaginable horror caused by a single nuclear bomb dropped in 1945. What I saw, the stories I heard, and the haunting sadness that remains, will stay with me forever. pic.twitter.com/TmxmxiGwnV