Κάλεσμα Μακρόν σε επιστήμονες: Ελάτε να εργαστείτε στη Γαλλία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε επιστήμονες από όλο τον κόσμο να εργαστούν στη Γαλλία ή την Ευρώπη, καθώς η νέα κυβέρνηση Τραμπ έχει αρχίσει να μειώνει τη χρηματοδότηση για πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς.

Ο Μακρόν δεν ανέφερε τις ΗΠΑ, όπου εκατοντάδες επιστήμονες έχουν απολυθεί λόγω περικοπών στην έρευνα που έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης σύγκρουσης μεταξύ του Τραμπ και των διακεκριμένων πανεπιστημίων, όπως το Χάρβαρντ.

«Εδώ στη Γαλλία, η έρευνα είναι προτεραιότητα, η καινοτομία ένας πολιτισμός, η επιστήμη ένας απεριόριστος ορίζοντας. Ερευνητές από όλο τον κόσμο, επιλέξτε τη Γαλλία, επιλέξτε την Ευρώπη!» είπε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο Χ.

Here in France, research is a priority, innovation is a culture, and science is a boundless horizon. Researchers from around the world, choose France, choose Europe! See you on May 5.



