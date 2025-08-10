Κάλας: Οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας πρέπει να συμπεριλάβει την Ουκρανία και την ΕΕ

Οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, πρέπει να συμπεριλάβει την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό σημείωσε, μεταξύ άλλων, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, προσθέτοντας ότι θα συγκαλέσει μία συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών για τη Δευτέρα, για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

«Οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη ν’ αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά. Η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας πρέπει να συμπεριλάβει την Ουκρανία και την ΕΕ, καθώς είναι ένα ζήτημα για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης», ανέφερε η Κάλας σε σχόλια της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία εκτιμά και στηρίζει την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Κυριακή ότι το Κίεβο «εκτιμά και στηρίζει πλήρως» την κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, προστατεύοντας παράλληλα τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.

«Το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο, και είμαι ευγνώμων σε όποιον στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και στον λαό μας σήμερα για χάρη της ειρήνης στην Ουκρανίας, που υπερασπίζεται τα ζωτικής σημασίας συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών μας κρατών», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

«Η Ουκρανία εκτιμά και στηρίζει πλήρως τη δήλωση από τον πρόεδρο Μακρόν, την πρωθυπουργό Μελόνι, τον καγκελάριο Μερτς, τον πρωθυπουργό Τουσκ, τον πρωθυπουργό Στάρμερ, την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο Στουμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία».