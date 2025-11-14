Κάλας: Οι υβριδικές απειλές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ως νέα κανονικότητα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εργάζεται για την προστασία της από υβριδικές απειλές, δήλωσε την Παρασκευή η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, αναφέρει το Reuters.

Η ΕΕ δεν μπορεί να αποδεχτεί τις υβριδικές απειλές «ως τη νέα κανονικότητα», δήλωσε ο Κάλλας σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο μετά από συνάντηση με τους υπουργούς Άμυνας της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας και της Πολωνίας.

Είπε επίσης ότι το σχέδιο στρατιωτικής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα περιλαμβάνει τη συγκέντρωση μεταφορικών πόρων των κρατών μελών και προτάσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης.