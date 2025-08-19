Κάλας: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας τον επόμενο μήνα

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, δήλωσε την Τρίτη ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στοχεύει την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και ότι το επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας θα πρέπει να είναι έτοιμο έως τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το Reuters.

Η Κάλλας είπε ότι «η ενότητα μεταξύ των ηγετών της ΕΕ στη σημερινή εικονική σύνοδο ήταν αισθητή» και ότι είχε θέσει τα θέματα της ασφάλειας της Ουκρανίας και των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στην κορυφή της ατζέντας για τις συνομιλίες της επόμενης εβδομάδας μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ.

«Ο (Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν δεν μπορεί να εμπιστευτεί καν να τηρήσει οποιαδήποτε υπόσχεση ή δέσμευση. Επομένως, οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι ισχυρές και αξιόπιστες ώστε να αποτρέπουν τη Ρωσία από το να επανασυνταχθεί και να επαναεπιτεθεί», δήλωσε σε ανάρτησή της στο X.