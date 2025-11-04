Κάλας: Η ένταξη νέων χωρών στην ΕΕ έως το 2030 είναι ένας ρεαλιστικός στόχος - Ποιες έχουν σημειώσει πρόοδο

Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030 αποτελεί ρεαλιστικό στόχο για ορισμένες επίδοξες χώρες, δήλωσε την Τρίτη η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, Κάγια Κάλας.

Στην ετήσια έκθεσή της για τη διεύρυνση, η ΕΕ ανέφερε ότι το Μαυροβούνιο, η Αλβανία, η Μολδαβία και η Ουκρανία έχουν σημειώσει σημαντικές προόδους φέτος στην πορεία προς την ένταξη.

«Η επέκταση της Ένωσης είναι προς το συμφέρον μας», δήλωσε η Κάλλας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, συνόψισε την αξιολόγηση της ΕΕ ως θετική για την Αλβανία, τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο και την Ουκρανία, μικτή για τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία, το Κοσσυφοπέδιο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Τουρκία και αρνητική για τη Γεωργία.

Επανέλαβε επίσης την έντονη κριτική της κατά της Γεωργίας, λέγοντας ότι «δεν έχει βιώσιμη πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το στάδιο, εκτός εάν οι συνθήκες αλλάξουν δραματικά».

Σχετικά με την Ουκρανία, σχολίασε ότι «η ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι γεωπολιτικές μετατοπίσεις καθιστούν τα επιχειρήματα υπέρ της διεύρυνσης πολύ σαφή», αλλά προσθέτει ότι η ΕΕ «δεν θα κάνει εκπτώσεις και δεν θα προσφέρει συντομεύσεις», με τη διαδικασία ένταξης να παραμένει «μια δίκαιη, σκληρή και αξιοκρατική διαδικασία».

Ερωτηθείς η Κάλας για το ζήτημα της προώθησης των υποψηφιοτήτων της Μολδαβίας και της Ουκρανίας συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι «παραμένει η ανησυχία» από τις 26 χώρες - δηλαδή από όλες εκτός από την Ουγγαρία - «που θέλουν πραγματικά να προχωρήσουν με τη διαδικασία».

Είπε ότι η Επιτροπή «συμβουλεύεται τον πρόεδρο του Συμβουλίου για να βρει τρόπους να προχωρήσει».

Όσον αφορά τη Σερβία για το αν κινδυνεύει να γίνει «υποψήφια μόνο κατ' όνομα» δεδομένης της κατάστασης στη χώρα είπε ότι η έκθεση είναι «κρίσιμη», αλλά υπογράμμισε ότι η ΕΕ παρέμεινε «σε συνεχή επαφή με την κυβέρνηση, με τον πρόεδρο, και υπόσχονται ότι θα υλοποιήσουν τα καθήκοντά τους».

Επιμένει ότι «δεν βλέπει» τη Σερβία να ακολουθεί την ίδια αρνητική πορεία με τη Γεωργία.