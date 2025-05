Κάλας για κυβερνοεπίθεση στην Τσεχία: Απαράδεκτη παραβίαση των διεθνών κανόνων

Ως «απαράδεκτη παραβίαση των διεθνών κανόνων» χαρακτήρισε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας την κυβερνοεπίθεση που είχε στόχο το υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας, η οποία κατήγγειλε ότι προέρχεται από την Κίνα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης για το νέο σχέδιο στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας την Τετάρτη (28/05), εξαπέλυσε «βολές» κατά της Κίνας λέγοντας ότι «σήμερα η ΕΕ και το ΝΑΤΟ καθιστούν τον κινεζικό κρατικό παράγοντα υπεύθυνο για την κακόβουλη εκστρατεία στον κυβερνοχώρο κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας».

Today, the EU holds a Chinese state-backed actor responsible for a malicious cyber campaign targeting Czechia. This is a clear and unacceptable violation of international norms. We stand firmly with Czechia. My statement on behalf of the EU → https://t.co/bsJXhFuO8j pic.twitter.com/ebJpXbyOYC

Τόνισε δε ότι «η επίθεση αυτή αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση των διεθνών κανόνων. Η ΕΕ δεν θα ανεχθεί εχθρικές ενέργειες στον κυβερνοχώρο και είμαστε αλληλέγγυοι με την Τσεχική Δημοκρατία».

Μάλιστα, όταν η ίδια ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αναφερθεί σε αυτό το γεγονός στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ - Κίνας τον Ιούλιο, απάντησε πως «θα το θέσουμε στους Κινέζους ομολόγους μας, διότι αποτελούν απειλή για την ασφάλειά μας και παραμένουμε σίγουρα έτοιμοι να επιβάλουμε κόστος για τέτοιου είδους επιθέσεις».

Υπενθυμίζεται ότι, για «κακόβουλη κυβερνοεπίθεση» κατηγόρησε η Τσεχία την Κίνα, η οποία φαίνεται ότι είχε στόχο δίκτυο που χρησιμοποιείται για απόρρητη επικοινωνία στο υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχίας.

Αναλυτικά, η Τσεχία κατηγόρησε την Κίνα ότι προσπαθεί να παρέμβει και να αναμιχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της μέσω χειραγώγησης, προπαγάνδας και κυβερνοεπιθέσεων, όπως δήλωσε ο Τσέχος Υπουργός Εξωτερικών.

China is interfering in our society – through manipulation, propaganda, and cyberattacks.

Like the recent one against @CzechMFA. We detected the attackers during the intrusion.

Our key security institutions responded, investigated thoroughly – and now we’re going public.

At the… pic.twitter.com/AvHTBGOthN