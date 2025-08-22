Κάλας: Αν αφήσουμε τη Ρωσία να κρατήσει τα ουκρανικά εδάφη, παρασυρόμαστε στην παγίδα του Πούτιν

Η κορυφαία διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να πιεστεί να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία ως μέρος μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μιλώντας στο BBC σχολίασε ότι «το να αφήσουμε τη Ρωσία να κρατήσει τα ουκρανικά εδάφη είναι μια παγίδα στην οποία ο Πούτιν θέλει να πέσουμε».

Η Κάλας, η οποία έχει συμπεριληφθεί στη «λίστα καταζητούμενων» του Κρεμλίνου, μίλησε επίσης εκτενώς για «αξιόπιστες και ισχυρές» εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχουν πολλά «συγκεκριμένα μέτρα» για μια αποτρεπτική δύναμη σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων.

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφάλειας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», είπε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της θέσπισης εγγυήσεων που «δεν είναι μόνο στα χαρτιά».

Τόνισε δε ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη της «Συμμαχίας των προθύμων» να καθορίσουν ακριβώς τι μπορούν να συνεισφέρουν και ότι δεν είναι ακόμη σαφές με ποια ιδιότητα θα λειτουργούν αυτές οι δυνάμεις.

Στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, η Κάλας είπε ότι ο Πούτιν πήρε «όλα όσα ήθελε» και αυτό θα επηρέαζε το ενδιαφέρον του για διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Τον υποδέχτηκαν με τόσο μεγάλη χαρά και ήθελε να μην επιβληθούν κυρώσεις, κάτι που επίσης πέτυχε.

«Ο Πούτιν απλώς γελάει, δεν σταματάει τις δολοφονίες αλλά τις αυξάνει», είπε η Κάλλας. «Ξεχνάμε ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ούτε μία παραχώρηση».

Παράλληλα, άσκησε επίσης πίεση στους Δυτικούς συμμάχους, λέγοντας ότι η Ουκρανία θα ήθελε να «κατανοήσει την αρχιτεκτονική των εγγυήσεων ασφαλείας εντός επτά έως δέκα ημερών».

«Πρέπει να καταλάβουμε ποια χώρα θα είναι έτοιμη να κάνει τι σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή», πρόσθεσε.