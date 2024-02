Κακοκαιρία στη Γαλλία: Ένας νεκρός - 90.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα 

Ένας οδηγός έχασε τη ζωή του από πνιγμό μέσα στο αυτοκίνητό του ενώ η κακοκαιρία Λουί έπληττε την Πέμπτη (22/2) τη Γαλλία, λόγω της κακοκαιρίας 90.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας ήταν άνεμοι που κινούνταν με ανέμους που ξεπερνούσαν σε ταχύτητα τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, με καταρρακτώδεις βροχές.

Όπως το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων διευκρινίζει, η καταιγίδα Λουί είναι η ισχυρότερη από τις αρχές του έτους, αλλά τα φαινόμενα δεν έχουν την ένταση των καταιγίδων Σιάραν και Ντομίνγκος που τον περασμένο Νοέμβριο έπληξαν τη Βρετάνη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Τότε είχαν βυθιστεί στο σκοτάδι μισό εκατομμύριο κτίρια, αυτήν τη φορά όμως η διακοπή της ηλεκτροδότησης περιορίζεται σε 90.000, ιδίως στη βόρεια Γαλλία, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου διανομής Enedis αργά το απόγευμα.

Ο 52χρονος οδηγός βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του αφού πέρασε έναν πλημμυρισμένο δρόμο και μια γέφυρα γύρω στο μεσημέρι, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία. «Το ισχυρό ρεύμα τον έσπρωξε στον ποταμό. Το αυτοκίνητο βρέθηκε σε απόσταση 100 μέτρων από τη γέφυρα, όπου ακινητοποιήθηκε χάρη στα δέντρα. Ο άνδρας παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του οχήματος και πνίγηκε», διευκρίνισε.

Για προληπτικούς λόγους ακυρώθηκαν τα δρομολόγια ορισμένων τρένων στην περιοχή του Παρισιού, τη Βρετάνη, τη Νορμανδία και τη Νέα Ακουιτανία. Την Παρασκευή (23/2) μόνο μία περιφέρεια της Γαλλίας, αυτή του Παρισιού, θα είναι σε επιφυλακή για τον κίνδυνο πλημμύρας, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France. Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν κακές στη Μάγχη, μέχρι την περιοχή των συνόρων με το Βέλγιο και στα δυτικά Πυρηναία.

