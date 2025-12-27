Κακοκαιρία πλήττει τις ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και καταστροφές στην Καλιφόρνια
27/12/2025 • 15:57
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ακυρώσεις και καθυστερήσεις χιλιάδων πτήσεων στις ΗΠΑ είναι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα της ισχυρής χιονόπτωσης που πλήττει πολλές περιοχές στα βορειοανατολικά της χώρας μεσούσης της εορταστικής περιόδου. Την ίδια στιγμή, η Καλιφόρνια πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και η Πολιτεία αυτή να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Ειδικότερα, από το βράδυ της Παρασκευής (26/12), ακυρώθηκαν 1.600 πτήσεις, ενώ περισσότερες από 7.400 καθυστέρησαν, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται σε αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, της Βοστώνης και του Σικάγο. Σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ οι μετεωρολόγοι προβλέπουν χιονόπτωση έως και 20 εκατοστά κατά τόπους, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, λόγω επικίνδυνων συνθηκών στους δρόμους.

Δυσάρεστη είναι και η εικόνα σε περιοχές της νότιας Καλιφόρνιας, όπως στην ορεινή κοινότητα High School, όπου αυτοκίνητα έχουν θαφτεί κάτω από τη λάσπη και τα συντρίμμια, ενώ ολόκληρα σπίτια έχουν καταστραφεί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.

Σε κάποιες περιοχές, κάτοικοι κατασκεύασαν αυτοσχέδια αντιπλημμυρικά φράγματα, σε μια προσπάθεια να εκτρέψουν τη ροή των ορμητικών υδάτων.

Το Λος Άντζελες παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι αρχές προειδοποιούν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

