Κακοκαιρία πλήττει τις ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και καταστροφές στην Καλιφόρνια

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις χιλιάδων πτήσεων στις ΗΠΑ είναι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα της ισχυρής χιονόπτωσης που πλήττει πολλές περιοχές στα βορειοανατολικά της χώρας μεσούσης της εορταστικής περιόδου. Την ίδια στιγμή, η Καλιφόρνια πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και η Πολιτεία αυτή να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

IT'S GETTING CHILI ❄️ : A powerful winter storm brought heavy snow to Chili, New York on Friday. pic.twitter.com/syXfAVFB4M — FOX Weather (@foxweather) December 26, 2025

BLOCKBUSTER SNOW ❄️: 60+ million Americans are under Winter Weather Alerts as a major winter storm is poised to slam the Northeast starting Friday night into Saturday. The storm is expected to bring 8 inches of snow to New York City & dangerous, icy conditions to Pennsylvania. pic.twitter.com/xCgl1sqmKJ — FOX Weather (@foxweather) December 26, 2025

Ειδικότερα, από το βράδυ της Παρασκευής (26/12), ακυρώθηκαν 1.600 πτήσεις, ενώ περισσότερες από 7.400 καθυστέρησαν, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται σε αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, της Βοστώνης και του Σικάγο. Σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ οι μετεωρολόγοι προβλέπουν χιονόπτωση έως και 20 εκατοστά κατά τόπους, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, λόγω επικίνδυνων συνθηκών στους δρόμους.

Early snow totals are in and several spots saw as much as 9 inches of snow, while NYC got its highest totals in almost four years.https://t.co/gnt9LZ4IZc — NBC New York (@NBCNewYork) December 27, 2025

Δυσάρεστη είναι και η εικόνα σε περιοχές της νότιας Καλιφόρνιας, όπως στην ορεινή κοινότητα High School, όπου αυτοκίνητα έχουν θαφτεί κάτω από τη λάσπη και τα συντρίμμια, ενώ ολόκληρα σπίτια έχουν καταστραφεί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.

Severe flooding in Southern California shut down major highways, including I-15, leaving holiday travelers stuck for miles as floodwaters and mud overtake roads and bridges. . pic.twitter.com/LrTEHF6Pno — AccuWeather (@accuweather) December 25, 2025

Σε κάποιες περιοχές, κάτοικοι κατασκεύασαν αυτοσχέδια αντιπλημμυρικά φράγματα, σε μια προσπάθεια να εκτρέψουν τη ροή των ορμητικών υδάτων.

WATCH: Emergency crews in California released video showing homes and vehicles buried under mud and debris left behind by flash flooding and mudflows in San Bernardino County. pic.twitter.com/MF1DEPIqD1 — Fox News (@FoxNews) December 26, 2025

Το Λος Άντζελες παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι αρχές προειδοποιούν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.