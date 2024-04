Jerusalem Post: Σαφές το μήνυμα της ισραηλινής αντεπίθεσης

«Επιλέξαμε να μην χτυπήσουμε τις πυρηνικές σας εγκαταστάσεις (σ.σ του Ιράν) αυτή τη φορά, αλλά θα μπορούσαμε να το είχαμε πράξει και η κατάσταση θα ήταν χειρότερη», δήλωσαν πηγές στην Jerusalem Post, αναφορικά με τα πυραυλικά πυρά που εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής το Ισραήλ στο Ιράν.

Πρόκειται για μία αντεπίθεση που σχεδιάστηκε ώστε να δώσει σαφές μήνυμα προειδοποίησης για το μέλλον και να μειώσει την πιθανότητα νέας αντεπίθεσης από το Ιράν. Όπως και να υπενθυμίσει στο Ιράν πόσο ευάλωτες είναι οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις σε περίπτωση επίθεσης.

