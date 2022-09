Ιταλικές εκλογές: Στην τελική ευθεία για τα exit polls

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το κλείσιμο της κάλπης (23:00 ώρα Ιταλίας, μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), όταν και θα μεταδοθούν τα exit polls για το αποτέλεσμα των σημερινών βουλευτικών εκλογών. Εάν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, για πρώτη φορά στη χώρα -την τρίτη οικονομία της ΕΕ και ιδρυτικό της μέλος- να αναλάβει την εξουσία η πλέον ακροδεξιά κυβέρνηση στην μεταπολεμική της ιστορία.

Το εθνικιστικό κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι «Αδέλφια της Ιταλίας» (Fratelli d'Italia), το ευρωσκεπτικιστικό, επίσης ακροδεξιό κόμμα, «Λέγκα» του Ματέο Σαλβίνι και η δεξιά «Forza Italia», του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, έχουν, κατά τους δημοσκόπους, σοβαρή πιθανότητα να εξασφαλίσουν σαφή πλειοψηφία απόψε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, η συμμετοχή έως τις 19:00 τοπική ώρα διαμορφώθηκε στο 51%, σε μια αισθητή μείωση σε σχέση με τις εκλογές του 2018. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη στη βόρεια Ιταλία και χαμηλότερη στη νότια.

