Ιταλία: Πτώση ακροβατικού αεροσκάφους - Ένα 5χρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του (vid)

Αργά το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο έξω από το Τορίνο, αεροσκάφος του ακροβατικού σμήνους της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε, προκαλώντας τον θάνατο ενός κοριτσιού πέντε ετών και πολύ εκτεταμένα εγκαύματα στο αδελφάκι του, εννέα ετών. Οι γονείς τους έχουν, επίσης, τραυματισθεί.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα φλεγόμενο κομμάτι του αεροσκάφους έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο με το οποίο ταξίδευε η άτυχη οικογένεια.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα λίγα λεπτά πριν από προγραμματισμένη επίδειξη του ακροβατικού σμήνους, καθώς τα αεροσκάφη πλησίαζαν στην περιοχή του Βερτσέλι. Ο πιλότος κατάφερε να σωθεί χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτο.

#Turin, Frecce Tricolori aircraft crashes during an exercise at Caselle: flames kill a 5-year-old girl who was on the runway with her family. The pilots of the aircraft are unharmed. 🇮🇹#italia #news #tricolori #italy #Aircraft #Crash #incident #italien #Torino #piemonte #pilots pic.twitter.com/InxzubVzCX