Ιταλία: Ψηφοφορία στην κυβέρνηση μετά την ήττα στο δημοψήφισμα

Δύο αξιωματούχοι παραιτήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιταλίας την Τρίτη, ενώ η πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, κάλεσε ακόμη έναν υπουργό να παραιτηθεί, μία ημέρα μετά τη συντριπτική ήττα της κυβέρνησης στο δημοψήφισμα για την προτεινόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.

Η αιφνιδιαστική αναδιάρθρωση υποδηλώνει ότι η Μελόνι επιδιώκει να ανακτήσει τον έλεγχο, θέτοντας όρια στο πολιτικό κόστος της ήττας στη Δικαιοσύνη, απομακρύνοντας παράλληλα αξιωματούχους που έχουν πληγεί από σκάνδαλα, ώστε να περιορίσει τη ζημιά και να δείξει ότι παραμένει σε θέση να δράσει αποφασιστικά, παρά την απόρριψη της εμβληματικής μεταρρύθμισης από τους ψηφοφόρους.

Ο υφυπουργός Αντρέα Ντελμάστρο παραιτήθηκε, αφού αποκαλύφθηκε ότι κατείχε μερίδιο σε εστιατόριο που συνδεόταν με τη μαφία, ενώ ο επικεφαλής του γραφείου του υπουργείου, Τζούζι Μπαρτόλοτσι, υπέβαλε επίσης την παραίτησή του, έπειτα από αμφιλεγόμενες δηλώσεις που έκανε κατά την προεκλογική περίοδο.

Σε σύντομη δήλωσή της, η Μελόνι αποδέχθηκε τις παραιτήσεις και των δύο αξιωματούχων και, σε αιφνιδιαστική κίνηση, κάλεσε και την υπουργό Τουρισμού, Ντανιέλα Σαντάντσε, «να πράξει το ίδιο».

Στην Ιταλία, οι πρωθυπουργοί συνήθως ασκούν πίεση για παραιτήσεις παρασκηνιακά και όχι μέσω δημόσιων δηλώσεων, όπως συνέβη στην περίπτωση της Μελόνι.

Υπουργός αντιμέτωπη με δίκη για ψευδή λογιστική

Γνωστή για το αιχμηρό και ευθύ της ύφος, η Σαντάντσε παραπέμφθηκε πέρυσι σε δίκη για κατηγορίες ψευδούς λογιστικής που σχετίζονται με εκδοτικό όμιλο τον οποίο κατείχε στο παρελθόν. Για μήνες είχε απορρίψει τις εκκλήσεις της αντιπολίτευσης να παραιτηθεί, διατηρώντας μέχρι πρότινος τη στήριξη της Μελόνι.

Τanto η Μελόνι όσο και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, έχουν απορρίψει τις πιέσεις για παραίτηση, παρά την αδυναμία της κυβέρνησης να πείσει την κοινή γνώμη για την ανάγκη μεταρρύθμισης της ιδιαίτερα ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας της χώρας.

Ο Ντελμάστρο, μέλος –όπως και η Σαντάντσε– του κόμματος «Αδελφοί της Ιταλίας», βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής, όταν η εφημερίδα Il Fatto Quotidiano αποκάλυψε ότι είχε αποκτήσει μερίδιο σε εστιατόριο στη Ρώμη μαζί με την 18χρονη κόρη άνδρα που έχει καταδικαστεί για διασυνδέσεις με την Καμόρα, τη μαφία της Νάπολης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι πούλησε το μερίδιό του μόλις πληροφορήθηκε το παρελθόν του πατέρα του επιχειρηματικού του συνεργάτη, Μάουρο Καρότσια. Ωστόσο, η θέση του επιδεινώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας του 2023, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον Καρότσια, στοιχείο που υποδηλώνει στενότερη γνωριμία.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι δεν είχε δηλώσει το μερίδιό του στην επιχείρηση στο κοινοβούλιο, όπως προβλέπεται.

Στη δήλωση παραίτησής του, ο Ντελμάστρο αναγνώρισε λάθος κρίσης, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν προέβη σε παράνομη ενέργεια.

«Πάντα πολεμούσα το έγκλημα και πέτυχα συγκεκριμένα, σημαντικά αποτελέσματα. Αν και δεν έκανα τίποτα παράνομο, υπέπεσα σε σφάλμα κρίσης, το οποίο διόρθωσα μόλις το αντιλήφθηκα. Αναλαμβάνω την ευθύνη», ανέφερε.

Το σκάνδαλο επισκίασε τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας για το δημοψήφισμα, προσφέροντας στην αντιπολίτευση πρόσφορο έδαφος για κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Μπαρτόλοτσι βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο, όταν, κατά την προεκλογική περίοδο, κάλεσε τους ψηφοφόρους να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση, προκειμένου η Ιταλία να «ξεφορτωθεί» ένα δικαστικό σώμα που χαρακτήρισε «εκτελεστικό απόσπασμα».