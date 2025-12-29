Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να συνεχίσει την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία το 2026, επιλύοντας μήνες διαφωνιών εντός της συνασπιστικής κυβέρνησης της πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνi.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου για το έτος, τη Δευτέρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται έναν αξιωματούχο με γνώση του θέματος που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Η δέσμευση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι σημείωσε «μεγάλη πρόοδο» στις συζητήσεις με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, τη Δευτέρα, ο Πούτιν διαμήνυσε στον Τραμπ ότι η στάση της Ρωσίας πρόκειται να αλλάξει μετά την επίθεση από ουκρανικά drones στην προεδρική κατοικία, κάτι που ο Ζελένσκι χαρακτήρισε ως ψευδές.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Ιταλία έχει παράσχει τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ (2,9 δισ. δολάρια) σε διμερή βοήθεια στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεροπορικής άμυνας.

Η απόφαση ακολουθεί εσωτερικές εντάσεις στο συνασπισμό, με το ακροδεξιό κόμμα Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι να υποστηρίζει τον τερματισμό της βοήθειας προς την Ουκρανία, επικαλούμενο ανησυχίες για διαφθορά. Η πρωθυπουργός Μελόνι και ο συνασπιστικός εταίρος της, το κόμμα Φόρτσα Ιτάλια, διατήρησαν τη θέση τους ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί.