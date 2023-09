Ιταλία: Η γυναίκα του «εξαφανισμένου» μαφιόζου γνώρισε ότι ζούσε στην Πάτρα

Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει η υπόθεση του Αντάμο Γκουέρα, του Ιταλού που - σύμφωνα με αποκαλύψεις της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai - τα τελευταία δέκα χρόνια ζούσε στην Πάτρα, «εξαφανισμένος» από την οικογένειά του. Ο Γκουέρα, μάλιστα, το 2013 είχε αφήσει τρία γράμματα προς τους συγγενείς του που ζουν στη βόρεια Ιταλία, στα οποία άφηνε καθαρά να διαφανεί την πρόθεσή του να θέσει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa όμως, στην όλη αυτή ιστορία τώρα προστίθεται ένα νέο, σημαντικό στοιχείο. Η σύζυγος του Γκουέρα, η Ραφαέλα Μπόργκι, η οποία ζήτησε τη βοήθεια εκπομπής έρευνας της Rai, στην πραγματικότητα φέρεται να γνώριζε από το 2016 ότι ο άνδρας της βρισκόταν στην Ελλάδα.

Το πρακτορείο Ansa και η εφημερίδα La Repubblica γράφουν ότι η γυναίκα ανέφερε το συγκεκριμένο στοιχείο, σε μήνυση που κατέθεσε τον Σεπτέμβριο του 2016 στην τοπική αστυνομία της Ίμολα, όπου ζει, στην οποία ζητούσε να καταβληθεί από τον Γκουέρα διατροφή για τα δυο τους παιδιά. Τον Γκουέρα, σύμφωνα με την La Repubblica, εντόπισε πριν από επτά χρόνια η Ελληνική Αστυνομία, μετά την έναρξη έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επί σειρά ετών η γυναίκα λάμβανε οικονομική υποστήριξη μόνον από τα πεθερικά της και ενόψει της εγγραφής της μεγαλύτερης κόρης της στο πανεπιστήμιο, φέρεται να επιθυμούσε μεγαλύτερη βοήθεια. Μέχρι τώρα, η Ραφαέλα Μπόργκι επέμενε ότι πληροφορήθηκε ότι ο άνδρας της ήταν ζωντανός τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο ίδιος έκανε αίτηση εγγραφής στο μητρώο των Ιταλών μονίμων κατοίκων εξωτερικού.

Raffaella Borghi sapeva almeno dal 2016 che l'ex marito Adamo Guerra non era morto, ma si trovava in Grecia. Secondo quanto risulta all'ANSA la donna a settembre 2016 denunciò l'ex in relazione al mantenimento delle due figliehttps://t.co/mn92TLFVSc#ANSA