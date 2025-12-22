Μελόνι: Η δύναμη των στρατών είναι το ισχυρότερο μέσο ενάντια στους πολέμους

«Η δύναμη των στρατών και η αξιοπιστία τους, είναι το ισχυρότερο μέσο ενάντια στους πολέμους. Ο διάλογος, η διπλωματία, οι καλές προθέσεις ασφαλώς και χρειάζονται, αλλά πρέπει να διαθέτουν στέρεες βάσεις», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, σε μήνυμά της προς τις ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις που μετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό.

«Η λατινική ρήση "αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο", δεν αποτελεί φιλοπόλεμη, αλλά ρεαλιστική προσέγγιση. Για τον λόγο αυτό, δεν συμφώνησα ποτέ με όσους θεωρούν ότι ο ειρηνισμός πρέπει να αντιτάσσεται στις ένοπλες δυνάμεις. Μόνον μια αξιόπιστη ειρηνευτική δύναμη, απομακρύνει τον πόλεμο, διότι η ειρήνη δεν έρχεται αυθόρμητα. Η ειρήνη είναι, κυρίως, μια ισορροπία δυνάμεων», πρόσθεσε η Μελόνι.

«Η αδυναμία ενθαρρύνει όποιον θέλει να επιτεθεί, ενώ η δύναμη τον απομακρύνει. Eίναι η δύναμη της αποτροπής, μια λέξη που στα ιταλικά, από τις λατινικές της ρίζες, σημαίνει "προκαλώ φόβο, σε σημείο που καταφέρνω να απομακρύνω"», ολοκλήρωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Νωρίτερα, το ιταλικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Ιταλία θέλει να διατηρήσει τη στρατιωτική της παρουσία στον Λίβανο μετά την αποχώρηση των κυανοκράνων του ΟΗΕ, η οποία θα αρχίσει την 31η Δεκεμβρίου 2026.

«Ακόμη και μετά την αποχώρηση της ειρηνευτικής δύναμης στον νότιο Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) του ΟΗΕ, η Ιταλία θα συνεχίσει να παίζει τον υποστηρικτικό ρόλο της με προσήλωση στη διεθνή παρουσία σε αυτή τη χώρα», σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο στην πλατφόρμα Χ.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο εάν αυτό σημαίνει μια ιταλική «στρατιωτική παρουσία», εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε «ναι».

Ο Κροσέτο υπογράμμισε επίσης «τον θεμελιώδη ρόλο» των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου «για να εγγυηθούν τη σταθερότητα όχι μόνο στον Λίβανο αλλά και σε όλη την περιοχή».

Ο υπουργός διαβεβαίωσε επίσης ότι η Ρώμη εργάζεται ώστε οι συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή να αποφέρουν «συγκεκριμένα αποτελέσματα και ότι κανείς δεν μπορεί να αντλεί οφέλη από μια κατάσταση αστάθειας στον νότιο Λίβανο».

Υπενθυμίζεται ότι, η Ιταλία με τους 1.099 στρατιωτικούς της είναι η δεύτερη σε μέγεθος δύναμη της FINUL, μετά την Ινδονησία (1.232) και πέντε Ιταλοί στρατηγοί συμπεριλαμβάνονταν στους επικεφαλής των κυανοκράνων κατά τη διάρκεια των 20 τελευταίων ετών.