Iταλία: Εξερράγη το ηφαίστειο Στρόμπολι

Το ηφαίστειο στο ιταλικό νησί Στρόμπολι εξερράγη την Κυριακή με τη λάβα να φτάνει ως τη θάλασσα. Η μερική κατάρρευση ενός κρατήρα και η ροή της λάβας πυροδότησε στο μεταξύ ένα σεισμικό σήμα τριών λεπτών.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές από την έκρηξη

Το βίντεο του Ιταλικού Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας έδειξε τεράστια λοφία καπνού καθώς η λάβα πλημμύρισε την πλευρά του ηφαιστείου.

Το Ινστιτούτο είπε ότι μια πρώτη μεγάλη έκρηξη καταγράφηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, προτού «μια αξιοσημείωτη αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας κορυφωθεί σε μια άφθονη υπερχείλιση λάβας» από τον βόρειο κρατήρα, ο οποίος διακλαδώθηκε σε πολλαπλές ροές λάβας μέχρι την ακτή.

Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας αύξησε τον συναγερμό από κίτρινο σε πορτοκαλί και δήλωσε ότι «υπάρχει μια κατάσταση ενισχυμένης ανισορροπίας του ηφαιστείου».

Το ηφαίστειο Στρόμπολι είναι ένα από τα πιο ενεργά στον πλανήτη και εκρήγνυται σχεδόν συνεχώς τα τελευταία 90 χρόνια.

Το 2019, ένας τουρίστας είχε χάσει τη ζωή του από ισχυρή έκρηξη που κάλυψε το νησί με στάχτη.

