Ιταλία: Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο - Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Ο νεότερος αλλά ακόμη προσωρινός απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε στις 15:00 (τοπική, 16:00 ώρα Ελλάδος) σε τεχνητό φράγμα εργοστασίου παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, έξω από την Μπολόνια, είναι τρεις νεκροί, πέντε τραυματίες και τέσσερις αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των ερευνών, η έκρηξη σημειώθηκε στο επίπεδο «μείον οκτώ», τριάντα μέτρα κάτω από το τεχνητό φράγμα. Στο σημείο του τραγικού συμβάντος, την ώρα αυτή επιχειρούν εξήντα πυροσβέστες, πολλοί από τους οποίους δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι «πρόκειται για τραγικό θέαμα».

Ο γενικός εισαγγελέας της Μπολόνια Τζουζέπε Αμάτο τόνισε ότι μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων παροχής βοήθειας, θα ξεκινήσει δικαστική έρευνα για την εξακρίβωση των αιτιών της έκρηξης. «Τώρα είναι η στιγμή των δακρύων και του πένθους, αλλά μετά θέλουμε να μάθουμε σε τί οφείλεται η τραγωδία αυτή», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης της Εμίλια Ρομάνια Στέφανο Μπονατσίνι.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, τέλος, εξέφρασε την αλληλεγγύη και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ζήτησε να πέσει άπλετο φως στην όλη αυτή υπόθεση, η οποία κόστισε τη ζωή σε ανεξακρίβωτο, ακόμη, αριθμό ανθρώπων.

Η έκρηξη σημειώθηκε τριάντα μέτρα κάτω από το επίπεδο του τεχνητού φράγματος και η παροχή πρώτων βοηθειών δυσχεραίνεται λόγω του ότι πολλοί χώρου του κέντρου παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας έχουν πλημμυρίσει, ενώ σε άλλα σημεία της εγκατάστασης υπάρχει πολύς καπνός. Η γύρω περιοχή, πάντως, θεωρείται ασφαλής αφού, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του φράγματος.

Έχουν κινητοποιηθεί εβδομήντα περίπου πυροσβέστες και δεκάδες καραμπινιέροι με την υποστήριξη ελικοπτέρων. Η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε σε γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας και υπάρχουν φόβοι για βαρύτερο απολογισμό θυμάτων.

