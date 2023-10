Τραγωδία στην Ιταλία

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, που ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκονται και δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους απόψε στο Μέστρε, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Βενετία, εξαιτίας πτώσης λεωφορείου από οδογέφυρα, ύψους 10 μέτρων, σύμφωνα με την ιταλική τηλεόραση RAI και το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

