«Πυρά» ΥΠΕΞ Ισραήλ σε Ερντογάν: Είσαι εγκληματίας πολέμου που σφάζει αθώους Κούρδους

Πυρά εξαπέλυσε σε βάρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ισραέλ Κατς, χαρακτηρίζοντάς τον εγκληματία πολέμου, αναφορικά με τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου για την κλιμάκωση των εντάσεων με τη Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο.

«Ο Ερντογάν ανακοίνωσε την υποστήριξή του στη Χεζμπολάχ ενάντια στις απειλές του Ισραήλ. Ο Ερντογάν είναι ένας εγκληματίας πολέμου που σφάζει αθώους Κούρδους στα σύνορα της Συρίας και προσπαθεί να αρνηθεί στο Ισραήλ το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα εναντίον μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που επιτίθεται από τον Λίβανο υπό τις διαταγές του Ιράν», τονίζει με ανάρτησή του στο Χ.

.@RTErdogan announced his support for Hezbollah against Israel's threats. Erdogan is a war criminal who slaughters innocent Kurds across the Syrian border and tries to deny Israel its right to self-defense against a terror organization attacking from Lebanon under Iran's orders.…