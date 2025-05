Ισραηλινό ΥΠΕΞ κατά Μακρόν: «Συνεχίζει τη σταυροφορία κατά του εβραϊκού κράτους»

Σκληρή κριτική κατά του Εμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε σήμερα Παρασκευή το Ισραήλ κατηγορώντας τον ότι συνεχίζει τη «σταυροφορία εναντίον του εβραϊκού κράτους», αφού κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να σκληρύνουν τη στάση τους απέναντι στο Ισραήλ εάν η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα δεν βελτιωθεί.

«Δεν υπάρχει ανθρωπιστικός αποκλεισμός. Αυτό είναι ένα κραυγαλέο ψέμα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, υπερασπιζόμενο τις προσπάθειές του να επιτρέψει την παροχή βοήθειας. «Αλλά αντί να ασκήσει πίεση στους τζιχαντιστές τρομοκράτες, ο Μακρόν θέλει να τους ανταμείψει με ένα παλαιστινιακό κράτος. Αναμφίβολα, η εθνική του εορτή θα είναι η 7η Οκτωβρίου».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση «σχεδόν 900 φορτηγά με βοήθεια έχουν ήδη εισέλθει στη Γάζα από το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα. Εκατοντάδες από αυτά τα φορτηγά εξακολουθούν να περιμένουν να παραληφθούν και να διανεμηθούν από τα Ηνωμένα Έθνη εντός της Γάζας»

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στη Σιγκαπούρη, ο Μακρόν υποστήριξε επίσης ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους με όρους δεν ήταν «μόνο ηθικό καθήκον, αλλά και πολιτική αναγκαιότητα».

Μια «σκληρότερη στάση» θα σήμαινε την εγκατάλειψη της υπόθεσης ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά «και την εφαρμογή κυρώσεων», δήλωσε ο Γάλλος ηγέτης.

«Ο πρόεδρος Μακρόν συνεχίζει την «σταυροφορία» του κατά του εβραϊκού κράτους.

Τα γεγονότα δεν φαίνεται να τον ενδιαφέρουν.

Δεν υπάρχει ανθρωπιστικός αποκλεισμός — πρόκειται για ένα κατάφωρο ψέμα.

Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή διευκολύνει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω δύο παράλληλων προσπαθειών.

Στο πλαίσιο της πρώτης προσπάθειας, σχεδόν 900 φορτηγά με βοήθεια έχουν ήδη εισέλθει στη Γάζα από το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα. Εκατοντάδες από αυτά τα φορτηγά εξακολουθούν να περιμένουν να παραληφθούν και να διανεμηθούν από τα Ηνωμένα Έθνη εντός της Γάζας.

Η δεύτερη προσπάθεια αφορά το Ταμείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα, το οποίο άρχισε να λειτουργεί αυτή την εβδομάδα και έχει ήδη διανείμει δύο εκατομμύρια γεύματα και δεκάδες χιλιάδες πακέτα βοήθειας.

Αυτή η άμεση βοήθεια προς τον πληθυσμό της Γάζας - παρακάμπτοντας τη Χαμάς - αλλάζει ήδη την κατάσταση στο πεδίο και έχει τη δυνατότητα να πλήξει σοβαρά τους τρομοκράτες και να συντομεύσει τον πόλεμο.

Αλλά αντί να ασκήσει πίεση στους τζιχαντιστές τρομοκράτες, ο Μακρόν θέλει να τους ανταμείψει με ένα παλαιστινιακό κράτος. Χωρίς αμφιβολία, η εθνική του εορτή θα είναι η 7η Οκτωβρίου.

Και είναι εναντίον του Ισραήλ - που δέχεται επίθεση σε πολλά μέτωπα σε μια προσπάθεια εξόντωσής του - που ο Μακρόν επιδιώκει να επιβάλει κυρώσεις.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, έχει ήδη επαινέσει τις δηλώσεις Μακρόν. Η Χαμάς ξέρει γιατί».

