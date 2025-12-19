Η ισραηλινή ΜΚΟ Palestinian Media Watch, η οποία παρακολουθεί και τεκμηριώνει υποκίνηση βίας και αντισημιτικές αναρτήσεις στα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, κατήγγειλε μαζική αναπαραγωγή αντισημιτικών σχολίων με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

Στη σελίδα Ramallah News στο Facebook δημοσιεύτηκε άρθρο για τη φονική επίθεση, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.000 σχόλια, κυρίως από Παλαιστινίους, σύμφωνα με την PMW.

Περισσότερο από το 30% των σχολίων ισχυριζόταν ότι πίσω από την επίθεση βρισκόταν το Ισραήλ, ενώ πολλοί στρέφονταν κατά του Αχμέντ αλ-Αχμέντ, του άνδρα που τραυματίστηκε, αφοπλίζοντας έναν από τους δύο δράστες εμπόδισε μεγαλύτερη σφαγή 15 ατόμων σε εβραϊκή γιορτή Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ.

Χρήστες τον χαρακτήρισαν «προδότη», παρά τον ηρωισμό του που αποτέλεσε παγκόσμια «ευχάριστη ιστορία» μέσα στο τραγικό πλαίσιο της επίθεσης. Ο Αχρόν Σαπίρο, Αυστραλός ανώτερος ερευνητής της PMW, τόνισε στην The Australian ότι τουλάχιστον το 75% των σχολίων στην ανάρτηση ήταν εχθρικά, όπως αναφέρουν και οι New York Times.

Στα σχόλια περιλαμβάνονταν ευχές θανάτου και κακοτυχίας, όπως:

«Μακάρι (η σφαίρα) να χτυπούσε την καρδιά σου»

«Μακάρι ο Αλλάχ να μην σε θεραπεύσει»

«Είσαι προδότης που πούλησες τη ζωή σου για την ασφάλεια των Εβραίων»

«Είθε ο Θεός να σου στείλει μια ασθένεια που δεν έχει θεραπεία»

Κάποιοι χρήστες προχώρησαν σε θεωρίες συνωμοσίας, κατηγορώντας τη Μοσάντ για την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη. Άλλοι συνέκριναν τα γεγονότα με το Ολοκαύτωμα, ισχυριζόμενοι ότι οι Εβραίοι «καίγονταν… και κατηγορούσαν τον Χίτλερ», ή ότι οι σφαγές στοχεύουν στην προώθηση της μετανάστευσης στο Ισραήλ ή στη δημιουργία φόβου για την έξοδο από αυτό.

Ενδεικτικά σχόλια: