Ισραηλινά πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο - Ένας νεκρός και 20 τραυματίες

Οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 20 τραυματίστηκαν την Παρασκευή σε νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, παρά την κατάπαυση του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και επτά μήνες, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε τη Χεζμπολάχ.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές χτύπησαν μια σειρά από λόφους στο νότιο Λίβανο την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, ενώ ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επιτέθηκε σε μια κατεστραμμένη στρατιωτική βάση που η ένοπλη ομάδα Χεζμπολάχ προσπαθούσε να αποκαταστήσει.

Οι ταυτόχρονες επιδρομές χτύπησαν μια ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Ναμπατίε στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας του Λιβάνου, οι οποίες ανέφεραν ότι η Χεζμπολάχ πιθανόν εξακολουθεί να διαθέτει αποθήκες όπλων στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τα μαχητικά του αεροσκάφη επιτέθηκαν σε μια βάση που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του «συστήματος πυρός και άμυνας» της Χεζμπολάχ. Ανέφερε ότι η βάση καταστράφηκε στον πόλεμο του περασμένου έτους, αλλά ότι η Χεζμπολάχ προσπαθούσε να επαναλάβει τις δραστηριότητές της εκεί, παραβιάζοντας την εκεχειρία του Νοεμβρίου που έθεσε τέλος στη σύγκ

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, απάντησε την Παρασκευή με την ίδια κατηγορία προς το Ισραήλ, λέγοντας ότι παραβιάζει συνεχώς τη συμφωνία εκεχειρίας που μεσολάβησε οι ΗΠΑ, συνεχίζοντας τις επιθέσεις στον Λίβανο.

Η συμφωνία εκεχειρίας ορίζει ότι ο νότιος Λίβανος πρέπει να είναι ελεύθερος από μη κρατικά όπλα ή μαχητές, ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πρέπει να αποχωρήσουν από τον νότιο Λίβανο καθώς οι λιβανικές δυνάμεις αναπτύσσονται εκεί και ότι πρέπει να σταματήσουν όλες οι πυροβολισμοί κατά μήκος των λιβανικών-ισραηλινών συνόρων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε τουλάχιστον πέντε θέσεις εντός του λιβανικού εδάφους και η πολεμική αεροπορία της χώρας σκοτώνει τακτικά απλούς μέλη της Χεζμπολάχ ή άτομα που συνδέονται με την οργάνωση.

