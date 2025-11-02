Το Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση του Λιβάνου να εξασφαλίσει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου πρέπει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να την απομακρύνει από το νότιο Λίβανο.

«Η Χεζμπολάχ παίζει με τη φωτιά και ο Λιβανέζος πρόεδρος καθυστερεί» ανέφερε ο Κατζ σε ανάρτηση του στο X, αφού οι ισραληνικές αμυντικές δυνάμεις (IDF) υποστήριξαν ότι πραγματοποίησαν το βράδυ του Σαββάτου επίθεση που σκότωσε έναν ανώτερο αξιωματικό της της Χεζμπολάχ,

«Η δέσμευση της λιβανικής κυβέρνησης να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να την απομακρύνει από το νότιο Λίβανο πρέπει να υλοποιηθεί» είπε ο Ισραηλινός υπουργός και πρόσθεσε πως «η μέγιστη επιβολή του νόμου θα συνεχιστεί και θα ενταθεί – δεν θα επιτρέψουμε να απειληθούν οι κάτοικοι του βόρειου [ισραηλινού] τμήματος», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο η αμερικανική Wall Street Journal ανέφερε πως η Χεζμπολάχ ανανεώνει τα αποθέματα της σε ρουκέτες, αντιαρματικoύς πυραύλους και πυροβολικό. Μερικά από αυτά τα όπλα εισέρχονται μέσω λιμανιών και αποδυναμωμένων αλλά ακόμα λειτουργικών διαδρομών λαθρεμπορίου μέσω της Συρίας, σύμφωνα με πηγές. Η τρομοκρατική οργάνωση κατασκευάζει επίσης και η ίδια μερικά νέα όπλα.

Σύμφωνα με την εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024, που έθεσε τέλος σε περισσότερες από ένα χρόνο εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος συμφώνησε ότι μόνο οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας θα πρέπει να φέρουν όπλα στη χώρα. Αυτό θα σήμαινε τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Έκτοτε, ο Λίβανος δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ, τη Σαουδική Αραβία και τους εγχώριους αντιπάλους της Χεζμπολάχ να αφοπλίσει την οργάνωση.

Πηγές του λιβανικού στρατού δήλωσαν στο Reuters ότι είχαν ανατινάξει τόσες πολλές αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ που είχαν εξαντλήσει τα εκρηκτικά, αλλά έπρεπε να κινηθούν με προσοχή για να μην πυροδοτήσουν εντάσεις εντός της χώρας.