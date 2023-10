Ισραήλ: Τρίτη επίθεση με drone σε εχθρικές θέσεις στο Λίβανο μέσα στην ημέρα

Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε άλλη μια επίθεση με Drone εναντίον ομάδας τρομοκρατών στο νότιο Λίβανο που εξαπέλυσε επίθεση με κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους.

Οι δυνάμεις του Ισραήλ δημοσίευσαν πλάνα από το χτύπημα εναντίον της ομάδας, κοντά στην περιοχή Μάουντ Ντοβ.

Σημειώνεται πως πρόκειται για την τρίτη ομάδα τρομοκρατών που έχει βάλει στο στόχαστρο ο IDF στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια του Σαββάτου.

Η τρομοκρατική ομάδα της Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πολλές επιθέσεις με πυραύλους σε θέσεις του Ισραηλινού Στρατού και ισραηλινές πόλεις σήμερα, καθώς και τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

A drone strike was carried out against a squad in southern Lebanon, near Mount Dov, preparing an anti-tank guided missile attack, the IDF says, publishing footage of the strike. pic.twitter.com/Ywt02uPT9z