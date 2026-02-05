Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστά εγκλήματα στον αραβικό τομέα του Ισραήλ το βράδυ της Τετάρτης και το πρωί της Πέμπτης, μετέδωσε η Jerusalem Post.

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά σε έκρηξη αυτοκινήτου στο Κιριάτ Γιάμ, κοντά στη Χάιφα, το βράδυ της Τετάρτης.

Ένας 30χρονος άνδρας και ένα αγόρι, περίπου 13 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, με πολλαπλά τραύματα.

Ο 30χρονος υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, υπό αναισθησία και τεχνητή αναπνοή.

Ο άνδρας που σκοτώθηκε ήταν περίπου 40 ετών, σύμφωνα με διασώστη που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος.

Το περιστατικό θεωρείται εγκληματικής φύσης, σύμφωνα με την ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση KAN News.

Η ισραηλινή αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να εξερράγη πρόωρα μια βόμβα που είχε τοποθετηθεί δίπλα στο όχημα.

«Νόμιζα ότι ήταν πτώση πυραύλου»

«Καθόμασταν στο σπίτι και ξαφνικά ακούστηκε μια τεράστια έκρηξη. Ήμασταν σίγουροι ότι ήταν πρόσκρουση πυραύλου, με όλη την ένταση [με το Ιράν] και την όλη κατάσταση», δήλωσε κάτοικος της περιοχής, σύμφωνα με το N12 News.

«Οι γείτονες βγήκαν έξω και κανείς δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε. Μόνο λίγο αργότερα συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν εγκληματικό περιστατικό και όχι κίνδυνος για την ασφάλεια. Αυτό δεν κάνει την κατάσταση ευκολότερη, αλλά τουλάχιστον καταλάβαμε τι συνέβη», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τριπλή δολοφονία σε χωριό Βεδουίνων

Η Jerusalem Post ανέφερε ακόμα πως 3 άνδρες σκοτώθηκαν σε ένα χωριό Βεδουίνων στην Κάτω Γαλιλαία το πρωί της Πέμπτης σε μια ένοπλη επίθεση.

Δύο από τους άνδρες, ηλικίας περίπου 30 ετών, διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί στο σημείο του συμβάντος. Ο τρίτος άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός αρκετές ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος του Ισραή, Ισαάκ Χέρτζογκ, δήλωσε -μεταξύ άλλων- πως «είναι καιρός να ξυπνήσουμε. Το αίμα που χύνεται στους δρόμους της αραβικής κοινωνίας είναι το αίμα των πολιτών της χώρας, και η ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα αποτελεί σαφή και άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ισραηλινής κοινωνίας στο σύνολό της».

«Άλλη μια αιματηρή μέρα στο κράτος του Ισραήλ. Άλλη μια μέρα που οι Ισραηλινοί πολίτες πληρώνουν με τη ζωή τους την απερισκεψία του πιο αποτυχημένου υπουργού στην ιστορία του κράτους», δήλωσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαίρ Λαπίντ σε ανάρτησή του στο X, αναφερόμενος στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ. «Τρεις Ισραηλινοί πολίτες δολοφονήθηκαν σήμερα το πρωί. Δεν έχει σημασία αν ήταν Εβραίοι ή Άραβες, είναι Ισραηλινοί πολίτες. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την κατάσταση».