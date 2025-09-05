Παρότι το ισραηλινό ΚΥΣΕΑ αποφάσισε κατά την προχθεσινή του συνεδρίαση να αναβάλει «μέχρι νεωτέρας» τη λήψη απόφασης μερικής ή ολικής προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, ως μέσο αντίδρασης έναντι ενός ενδεχόμενου κύματος μονομερών διπλωματικών αναγνωρίσεων ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησης Νετανιάχου που διαφωνούν.

Μάλιστα, όπως μετέδωσε στο χθεσινοβραδινό της κεντρικό δελτίο ειδήσεων η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, κατά τη χθεσινή κλειστή διυπουργική σύσκεψη που εξέτασε ποια αντίμετρα θα λάβει το Ισραήλ σε περίπτωση μαζικών αναγνωρίσεων, οι υπουργοί Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς επανέφεραν στο τραπέζι το ενδεχόμενο της προσάρτησης, εισηγούμενοι δραστικά μέτρα.

Όπως αναφέρει ο Γαβριήλ Χαρίτος για τη DW, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εισηγήθηκε να εισβάλει ο στρατός στα περιοχές που υπάγονται στην Παλαιστινιακή Αρχή, «ακόμα κι αν αυτό θα είχε ως συνέπεια να μην εξομαλυνθούν οι σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας», όπως φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών, Μπετσαλέλ Σμότριτς, τάχθηκε υπέρ της προσάρτησης είτε όλης της Δυτικής Όχθης είτε του 82% της έκτασής της (σ.σ. περιοχές «Β» και «C», όπως ορίσθηκαν από τις Συμφωνίες του Όσλο), με την αιτιολογία ότι «ούτως ή άλλως βρίσκονται ήδη υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού».

Αντιθέτως, υπουργοί που προέρχονταν από το Λικούντ εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους σε κάθε ιδέα προσάρτησης. Από την άλλη, ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ο υπουργός Εξωτερικών, Γκιντόν Σάαρ, και αξιωματούχοι του στρατού που συμμετείχαν στη σύσκεψη φέρονται να απέφυγαν να εκφράσουν συγκεκριμένη άποψη. Πάντως, τελικές αποφάσεις δεν ελήφθησαν, ενώ, όπως έγινε γνωστό, η σύσκεψη θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.