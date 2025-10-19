Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η μία εκ των δύο σορών που επέστρεψε η Χαμάς

Μία από σορούς που επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου η Χαμάς είναι του δολοφονημένου ομήρου Ρόνεν Ένγκελ, όπως ανακοίνωσαν το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών και το Κιμπούτς Νιρ Οζ.

Το Φόρουμ Οικογενειών δήλωσε ότι «αγκαλιάζει την οικογένεια Ένγκελ», χαρακτηρίζοντας την επιστροφή «μια μορφή ανακούφισης για μια οικογένεια που ζούσε σε αγωνιώδη αβεβαιότητα και αμφιβολία για πάνω από δύο χρόνια».

Ronen is brought home after 743 days 💔



Ronen Engel was murdered and abducted from his home in Kibbutz Nir Oz on the morning of October 7th. while protecting his family. His wife Karina and daughters Mika and Yuval were abducted and came home after 52 days.



54-year-old Ronen… pic.twitter.com/Bp0nTv1Wur — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 19, 2025

Το γραφείο του Νετανιάχου και ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσαν την ταυτοποίηση του Ένγκελ και αναφέρουν ότι η διαδικασία ταυτοποίησης του άλλου πτώματος που επιστράφηκε χθες το βράδυ συνεχίζεται.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Ένγκελ δολοφονήθηκε από τη Χαμάς στο Νιρ Οζ, ενώ η σύζυγός του Καρίνα και οι κόρες τους Μίκα και Γιουβάλ απήχθησαν.

Τον επόμενο μήνα, η Καρίνα, η Μίκα και η Γιουβάλ απελευθερώθηκαν από τη Γάζα στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ο IDF επιβεβαίωσε ότι ο Ρόνεν είχε σκοτωθεί και ότι το πτώμα του κρατούνταν.Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο Ρόνεν είχε δολοφονηθεί στο κιμπούτς στις 7 Οκτωβρίου και η σορός του είχε αιχμαλωτιστεί.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Τελ Αβίβ, ο Ένγκελ μετακόμισε με την οικογένειά του στο Νιρ Οζ το 2010, σύμφωνα με δήλωση που κοινοποιήθηκε σήμερα το πρωί από το Φόρουμ Οικογενειών.

Ήταν φωτογράφος, εθελοντής γιατρός στην υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom, μοτοσικλετιστής που του άρεσε να εξερευνά τη φύση του Ισραήλ και καλλιτέχνης που χρησιμοποιούσε παλιά σιδερένια αντικείμενα ως πρώτη ύλη.