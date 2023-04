Ισραήλ: Τρεις ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από το έδαφος της Συρίας

Τρεις ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τη Συρία προς τα Υψίπεδα του Γκολάν το βράδυ του Σαββάτου, με μία εξ αυτών να περνά στην υπό ισραηλινό έλεγχο περιοχή και να καταπέφτει σε ανοιχτό έδαφος, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Στην περιοχή ήχησε συναγερμός για ρουκέτες.

Μια από τις ρουκέτες «έπεσε σε ένα έρημο μέρος στο νότιο τμήμα των Υψιπέδων του Γκολάν», περιοχή που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, ανέφερε ο στρατός σε σύντομη ανακοίνωση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο στρατός είχε δηλώσει προηγουμένως ότι προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν στην περιοχή αυτή.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μπαράζ ρουκετών εκτοξεύθηκε προς το Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο, προκαλώντας ισραηλινά αντίποινα σε στόχους που βρίσκονται σε περιοχές υπό τον έλεγχο της Χαμάς στον Λίβανο και τη Λωρίδα της Γάζας.

Σε μια άλλη εξέλιξη, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, ένας 20χρονος Παλαιστίνιος έπεσε νεκρός σε συμπλοκή μεταξύ Ισραηλινών στρατιωτών και ομάδας Παλαιστινίων στην πόλη Αζαούν. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει την πληροφορία.

H EE καλεί σε αυτοσυγκράτηση Ισραήλ και Παλαιστίνιους

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει με ανακοίνωση τις φονικές επιθέσεις στο Ισραήλ, καθώς και την εκτόξευση πυραύλων από τον Λίβανο, απευθύνοντας έκκληση για αυτοσυγκράτηση.

«Η ΕΕ καταδικάζει πλήρως αυτές τις πράξεις βίας», δηλώνει στην ανακοίνωση ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ. «Καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν την μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, το βράδυ την κινητοποίηση εφέδρων της αστυνομίας και ενισχύσεων του στρατού μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων, εκ των οποίων ένας Ιταλός τουρίστας, σε δύο επιθέσεις, εν μέσω νέας κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Γύρω στις 21:35 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε περαστικούς σε ποδηλατόδρομο της λεωφόρου Κάουφμαν, μια μεγάλη παραλιακή αρτηρία στο Τελ Αβίβ, προτού ανατραπεί το όχημά του, σκοτώνοντας έναν 36χρονο άνδρα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στη Ρώμη η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τον Ιταλό πολίτη Αλεσάντρο Παρίνι και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης 7 άνθρωποι, ηλικίας από 17 ως 74 ετών, σύμφωνα με την Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ ("Άστρο του Δαβίδ"), υπηρεσία αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού. Μεταξύ αυτών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ισιλόφ του Τελ Αβίβ βρίσκονται 4 τουρίστες: 3 Βρετανοί και 1 Ιταλός.

Ένας αστυνομικός και μέλη της δημοτικής ασφάλειας που βρισκόντουσαν κοντά σκότωσαν τον οδηγό όταν συνειδητοποίησαν ότι αυτός προσπαθούσε να αρπάξει ένα όπλο, σύμφωνα με την αστυνομία. Πρόκειται για έναν 45χρονο από το Κφαρ Κάσεμ, αραβική πόλη στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ.

Μετά την επίθεση αυτή, που σημειώθηκε στη διάρκεια της εβδομάδας του εβραϊκού Πάσχα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «έδωσε εντολή στην ισραηλινή αστυνομία να κινητοποιήσει όλες τις μονάδες εφέδρων της συνοριοφυλακής και (στον στρατό) να κινητοποιήσει πρόσθετες δυνάμεις για να αντιμετωπιστούν οι τρομοκρατικές επιθέσεις», σύμφωνα με το γραφείο του.

Δυο νεκροί στη Δυτική Όχθη

Νωρίτερα, δύο αδελφές από τον ισραηλινό οικισμό Έφρατ ηλικίας 16 και 20 ετών αντίστοιχα σκοτώθηκαν και η μητέρα τους τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση που σημειώθηκε στη Δυτική Όχθη.

Οι δύο αδελφές, που είχαν ισραηλινή και βρετανική υπηκοότητα, έπεσαν θύματα παλαιστινιακών πυρών κατά του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν στο βορειοανατολικό τμήμα του παλαιστινιακού αυτού εδάφους που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι «στέκονται στο πλευρό» του Ισραήλ μετά τις επιθέσεις αυτές. "Το να μπαίνουν στο στόχαστρο αθώοι πολίτες οποιασδήποτε εθνικότητας είναι απαράδεκτη", υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ο Βεντάν Πατέλ, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

