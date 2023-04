ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ

Την έντονη καταδίκη της Ελλάδας για τη «χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ», εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη σταθερή αλληλεγγύη της χώρας μας προς «τον εταίρο της», Ισραήλ και υπογραμμίζει πως οι πράξεις βίας κατά αμάχων είναι καταδικαστέες και πρέπει να σταματήσουν.

Επίσης, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος και στην κυβέρνηση της Ιταλίας για την απώλεια του Ιταλού πολίτη από την επίθεση.

#Greece strongly condemns last night’s terrorist attack in #TelAviv & reiterates its firm solidarity w/ our partner #Israel. Acts of violence against civilians are deplorable & must cease. Our sympathies to the victim’s family& to the Gov’t of #Italy over the loss of the🇮🇹citizen pic.twitter.com/ewSy0bHlaN