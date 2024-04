Ισραήλ: Συγγενείς ομήρων σε βίντεο της Χαμάς ζητούν την άμεση απελευθέρωσή τους

Οι συγγενείς δύο Ισραηλινών ομήρων, που εμφανίστηκαν το Σάββατο σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, ζήτησαν σήμερα την άμεση απελευθέρωσή τους, την ώρα που οι ελπίδες για μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας αναγεννιούνται.

«Γνωρίζουμε πως μια συμφωνία είναι πιθανή. Το Ισραήλ, η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ, έχουμε εμπιστοσύνη σε εσάς και σας ζητάμε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να φέρετε πίσω στο σπίτι τους συγγενείς μας αμέσως!», δήλωσε η Ελάν Σίγκελ, κόρη του Κιθ Σίγκελ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στο Τελ Αβίβ με θέμα την «πλατεία των ομήρων».

Ο πατέρας της, ηλικίας 64 ετών, απήχθη την 7η Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της πρωτόγνωρης επίθεσης που διεξήγαγε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος. Εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που μεταδόθηκε το Σάββατο από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, στο πλευρό ενός άλλου ομήρου, του Όμρι Μιράν, ηλικίας 47 ετών.

«Μιλάμε για ανθρώπους που είναι ακόμη ζωντανοί και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», συμπλήρωσε η Ελάν Σίγκελ, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της Αβίβα Σίγκελ, την οποία είχαν επίσης απαγάγει την 7η Οκτωβρίου και απελευθερώσει κατά την κατάπαυση του πυρός στα τέλη Νοεμβρίου.

«Η Άλμα πέρασε περισσότερες ημέρες χωρίς τον πατέρα της απ’ ότι μαζί του, βλέποντάς τον μονάχα σε φωτογραφίες ή αφίσες», είπε η Λίσεϊ Λαβί- Μιράν, η σύζυγος του 'Ομρι Μιράν, αναφερόμενη στην κόρη της ηλικίας 1 έτους.

Ο αδελφός του Κιθ Σίγκελ, ο Λι Σίγκελ, πήρε τον λόγο τελευταίος, απευθυνόμενος απευθείας στον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ.

Ο Σμότριχ δήλωσε σε ένα βιντεομήνυμα που ανήρτησε χθες στο Telegram, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι μια συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ και θα ισοδυναμούσε με το τέλος της κυβέρνησης, απειλώντας να προκαλέσει την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού, του δεξιότερου στην ιστορία της χώρας.

Hamas captivity survivor Aviva Siegel, wife of hostage Keith Siegel, who was released after 51 days in captivity: “How would you feel if the person you love the most in the world was in distress? Crying, sad, helpless, depressed, and pleading. Begging you to rescue them from… pic.twitter.com/QOOx9ggTgJ