Ισραήλ: Στο στόχαστρο ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς - Δεν επιβεβαιώνεται ο θάνατός του (vid)

Το Ραδιόφωνο του Ισραηλινού Στρατού μετέδωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ έβαλαν στόχο έναν στρατιωτικό αρχηγό της Χαμάς σε μία επιδρομή στην Χαν Γιουνίς στη Γάζα.

Όπως μετέδωσε το ίδιο ραδιόφωνο, δεν διευκρινίστηκε αν ο στρατιωτικός αρχηγός της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ σκοτώθηκε.

It looks increasingly likely that the Nr2 of Hamas in Gaza, Mohammed Deif & Rafa Salameh, commander of Hamas's Khan Younis Brigade, were killed in an airstrike this morning along with more than a dozen Hamas top commanders.



