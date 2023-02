Ισραήλ: Στέρηση υπηκοότητας και άδειας παραμονής σε όσους καταδικάζονται για τρομοκρατία

Η Κνεσέτ, το ισραηλινό Κοινοβούλιο, ενέκρινε σήμερα έναν νόμο με τον οποίο επιτρέπεται στις αρχές να στερούν την υπηκοότητα σε εκείνους που «κρίνονται ένοχοι για τρομοκρατία», στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι λαμβάνουν πόρους από την Παλαιστινιακή Αρχή, ως ανταμοιβή για τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκαν.

Αυτός ο νέος νόμος, εκτός από τη στέρηση της υπηκοότητας, επιτρέπει επίσης στην ισραηλινή κυβέρνηση να ανακαλεί, για τους ίδιους λόγους, την άδεια μόνιμης παραμονής στους Παλαιστίνιους της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Ο νόμος αφορά πολλές δεκάδες Άραβες Ισραηλινούς (Παλαιστίνιους που έχουν την ισραηλινή υπηκοότητα) και εκατοντάδες κατοίκους της Ανατολικής Ιερουσαλήμ που έχουν καταδικαστεί από ισραηλινά δικαστήρια, σύμφωνα με την ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση HaMoked που προασπίζεται τα πολιτικά δικαιώματα.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 94 ψήφους υπέρ και 10 κατά.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, στην περίπτωση που κάποιος στερηθεί την ισραηλινή υπηκοότητα, μπορεί στη συνέχεια να απελαθεί στα εδάφη που ελέγχονται από την Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη ή στη Λωρίδα της Γάζας, τον θύλακα που ελέγχεται από το 2007 από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Για τη στέρηση της υπηκοότητας απαιτείται δικαστική απόφαση ενώ η ανάκληση της άδειας παραμονής μπορεί να γίνει με υπουργική απόφαση.

«Η απάντησή μας στην τρομοκρατία είναι να την πλήττουμε με δύναμη» σχολίασε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με ανάρτησή του στο Twitter.

In response to the murderous terrorist attacks in Jerusalem, the Prime Minister's Office (PMO) and the Jerusalem Municipality have agreed on a joint plan to increase the sense of personal security of residents of the city.https://t.co/FMNvmTfGOB