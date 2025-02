Ισραήλ: Σοκάρουν οι εικόνες των τριών ομήρων που απελευθερώθηκαν - «Σαν να ήταν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης»

Σοκ προκάλεσαν οι εικόνες των τριών ισραηλινών ομήρων που απελευθέρωσε το πρωί του Σαββάτου η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς.

Ο 34χρονος Ορ Λεβί, ο 52χρονος Ελί Σαραμπί και ο 56χρονος Οχάντ Μπεν Αμί μοιάζουν με σκιές του εαυτού τους -εξαντλημένοι, εμφανώς αδυνατισμένοι και με μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια τους, αφού ήταν επί 16 μήνες υπό περιορισμό, ενώ η τρομοκρατική οργάνωση διαπραγματευόταν την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν του Ελί Σαραμπί, ο οποίος εμφανίστηκε με πυκνή γενειάδα και ξυρισμένο κεφάλι, μετά την απώλεια πολλών κιλών. Η Βρετανίδα σύζυγός του, Λιάν Μπρίσλι, και οι έφηβες κόρες του, Νόια και Γιαχέλ, σκοτώθηκαν την ώρα που εκείνος έπεφτε στα χέρια των τρομοκρατών.

Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει τους τρεις άνδρες σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 183 Παλαιστινίων κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές -μερικοί από αυτούς είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή σε επιθέσεις με δεκάδες νεκρούς, άλλοι για μικρότερες παραβάσεις.

Ωστόσο, το «αποκρουστικό θέαμα» των τριών εξαντλημένων και αδύνατων ανδρών, να στέκονται ανάμεσα σε ένοπλους -με μάσκες- μαχητές της Χαμάς, σόκαρε τους συγγενείς τους έπειτα από μήνες αγωνίας και αβεβαιότητας για την τύχη τους.

Υπέστησαν σοβαρό υποσιτισμό

Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι οι τρεις όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό και έχασαν σημαντικό σωματικό βάρος κατά τις 491 ημέρες αιχμαλωσίας τους, μετά από αρχικούς ιατρικούς ελέγχους λίγο μετά την απελευθέρωσή τους.

«Πρόκειται για άσχημες εικόνες», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας δρ Χάγκαρ Μιζράχι σε συνέντευξη Τύπου από το Νοσοκομείο Ιτσίλοφ στο Τελ Αβίβ, όπου δύο από τους απελευθερωμένους ομήρους ξεκινούν την ανάρρωσή τους.

Πάντως, οι γιατροί ήταν «ενθουσιασμένοι που τους είδαν να στέκονται στα πόδια τους, όρθιοι και περήφανοι», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις που προκάλεσαν οι εικόνες των τριών -ελεύθερων πλέον- ανδρών ήταν πολλές. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ δεν θα ξεχάσει την εικόνα των τριών αδύναμων, σκελετωμένων ομήρων πριν τη σημερινή απελευθέρωσή τους.

«Δεν θα εξωραΐσουμε τις σοκαριστικές εικόνες που είδαμε σήμερα» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου.

Μια δήλωση από τις οικογένειες Σαραμπί και Μπρίσλι και τους δικηγόρους τους ανέφερε: «Εμείς και οι πελάτες μας, οι οικογένειες Σαραμπί και Μπρίσλι, είμαστε ευτυχείς που, μετά από 16 μήνες αιχμαλωσίας, ο Ελί Σαραμπί απελευθερώθηκε σήμερα, Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2025, από την αιχμαλωσία του στη Γάζα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Στεναχωρεθήκαμε, αλλά δυστυχώς δεν εκπλαγήκαμε από την κατάσταση του Ελί, του Οχάντ και του Ορ και από το αποκρουστικό θέαμα κατά την απελευθέρωσή τους, το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει ξυπνητήρι για να διασφαλιστεί η ταχεία επιστροφή όλων των άλλων ομήρων».

Αρκετοί πολιτικοί αντέδρασαν, επίσης, με οργή στις εικόνες που είδε σήμερα όλος ο κόσμος, καθώς και απλοί πολίτες σε πολλές χώρες.

Η Τζίλιαν και ο Πιτ Μπρίσλι παρακολούθησαν την παράδοση του γαμπρού τους, Ελί Σαραμπί, από το σπίτι τους στη Βρετανία, με ανάμεικτα συναισθήματα, χαρούμενοι που επιτέλους ήταν ελεύθερος αλλά σοκαρισμένοι από την εικόνα του.

Ο κ. Μπρίσλι είπε: «Φαίνεται σαν να έχει περάσει από το Μπέργκεν-Μπέλσεν», αναφερόμενος στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Ισραήλ δεν θα ξεχάσει την εικόνα των τριών αδύναμων, σκελετωμένων Ισραηλινών ομήρων που οδηγήθηκαν σε μία εξέδρα στη Γάζα και εξαναγκάστηκαν να δώσουν μία στημένη συνέντευξη από τους ενόπλους της Χαμάς, πριν τη σημερινή απελευθέρωσή τους», ανέφερε από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ισαάκ Χέρτσογκ: Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ έκανε λόγο για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», σχολιάζοντας την εικόνα των τριών Ισραηλινών ομήρων.

«Να με τι μοιάζει ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», σημείωσε ο Χέρτσογκ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να δει (αυτούς τους τρεις άνδρες) τους πεινασμένους, με τα αδυνατισμένα πρόσωπα που υποφέρουν να τους εκμεταλλεύονται για ένα κυνικό και σκληρό θέαμα άθλιοι δολοφόνοι», πρόσθεσε.

«Οι σοκαριστικές εικόνες της απελευθέρωσης του Οχάντ (Μπεν Αμί, του Ελί (Σαραμπί) και του Ορ (Λεβί) αποδεικνύουν ξανά χωρίς κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για τους ομήρους», υπογραμμίζει το Φόρουμ σε ανακοίνωση που εξέδωσε. «Οφείλουμε να τους βγάλουμε όλους, ως τον τελευταίο, τώρα», τονίζει.

Τους παρέλαβαν οι IDF

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν το Σάββατο (08/02), από τη Χαμάς για να τους μεταφέρει πίσω στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε.

AP Photo/Mohammad Abu Samra

Σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με την Χαμάς, άλλοι 183 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι πρόκειται να επιστραφούν από το Ισραήλ στη Γάζα το Σάββατο.

AP Photo/Abdel Kareem Hana

Ο Ελί Σαράμπι, 52 ετών, μεταφέρθηκε από το Kibbutz Beeri μαζί με τον αδελφό του, Γιόσι, ο θάνατος του οποίου έχει επιβεβαιωθεί. Η βρετανικής καταγωγής σύζυγος του και οι δύο κόρες του δολοφονήθηκαν κατά την επίθεση.

Ο Ωχάντ Μπεν Αμί, 56 ετών, μεταφέρθηκε επίσης από το Kibbutz Beeri, μαζί με τη σύζυγό του, Ραζ. Αργότερα απελευθερώθηκε από τη Χαμάς.Ο Μπεν Αμί, λογιστής, είναι «γνωστός για την καλή του κρίση και την αίσθηση του χιούμορ», σύμφωνα με το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων.

Ο Ορ Λεβί, 34 ετών, προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Rishon LeZion, μια πόλη νότια του Τελ Αβίβ, έφυγε από το φεστιβάλ Nova μαζί με τη σύζυγό του όταν ένοπλοι επιτέθηκαν στην εκδήλωση.

When Eli Sharabi was abducted by Hamas on October 7th, Israel wasn’t sure what happened to his two daughters and wife, Noiya, Yahel, and Lianne. Were they taken with him? They were found shortly after, their bodies charred, embracing each other. pic.twitter.com/BYK4WUNRvR