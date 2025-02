Παραδόθηκαν οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι από τη Χαμάς - Τους παρέλαβαν οι IDF

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν το Σάββατο (08/02), από τη Χαμάς για να τους μεταφέρει πίσω στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε.

AP Photo/Mohammad Abu Samra

Ειδικότερα, μέλη της Χαμάς είχαν προηγουμένως οδηγήσει τους τρεις ομήρους να ανέβουν σε εξέδρα προτού τους παραδώσουν στα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στην Ντέιρ Αλ Μπάλαχ.

Περιστοιχισμένοι από στελέχη της Χαμάς, οι όμηροι Ορ Λεβί, Ελί Σαραμπί και Οχάντ Μπεν Αμί, που φαινόντουσαν ταλαιπωρημένοι και αδύναμοι, αναγκάστηκαν να μιλήσουν στα εβραϊκά μπροστά στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί, προτού παραδοθούν στη συνέχεια στα μέλη του Ερυθρού Σταυρού για τη μεταφορά τους στο Ισραήλ.

Σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με την Χαμάς, άλλοι 183 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι πρόκειται να επιστραφούν από το Ισραήλ στη Γάζα το Σάββατο.

AP Photo/Abdel Kareem Hana

Ο Ελί Σαράμπι, 52 ετών, μεταφέρθηκε από το Kibbutz Beeri μαζί με τον αδελφό του, Γιόσι, ο θάνατος του οποίου έχει επιβεβαιωθεί. Η βρετανικής καταγωγής σύζυγος του και οι δύο κόρες του δολοφονήθηκαν κατά την επίθεση.

Ο Ωχάντ Μπεν Αμί, 56 ετών, μεταφέρθηκε επίσης από το Kibbutz Beeri, μαζί με τη σύζυγό του, Ραζ. Αργότερα απελευθερώθηκε από τη Χαμάς.Ο Μπεν Αμί, λογιστής, είναι «γνωστός για την καλή του κρίση και την αίσθηση του χιούμορ», σύμφωνα με το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων.

Ο Ορ Λεβί, 34 ετών, προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Rishon LeZion, μια πόλη νότια του Τελ Αβίβ, έφυγε από το φεστιβάλ Nova μαζί με τη σύζυγό του όταν ένοπλοι επιτέθηκαν στην εκδήλωση.

When Eli Sharabi was abducted by Hamas on October 7th, Israel wasn’t sure what happened to his two daughters and wife, Noiya, Yahel, and Lianne. Were they taken with him? They were found shortly after, their bodies charred, embracing each other. pic.twitter.com/BYK4WUNRvR