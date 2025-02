Ισραήλ: Ακόμη τρεις όμηροι θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς - Ποια τα ονόματά τους

Ακόμη 3 ισραηλινοί όμηροι στο Deir al-Balah της κεντρικής Γάζας, θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας.

Πρόκειται για τους Ελί Σαράμπι, Ωχάντ Μπεν Αμί και Ορ Λεβί, οι οποίοι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους και τις οικογένειές τους έπειτα από 16 μήνες αιχμαλωσίας.

When Eli Sharabi was abducted by Hamas on October 7th, Israel wasn’t sure what happened to his two daughters and wife, Noiya, Yahel, and Lianne. Were they taken with him? They were found shortly after, their bodies charred, embracing each other. pic.twitter.com/BYK4WUNRvR