Ισραήλ: Σκηνές χάους κατά την παράδοση των ομήρων - Έξαλλος ο Νετανιάχου (vids)

Το Ισραήλ φέρεται να έστειλε επίσημο μήνυμα διαμαρτυρίας στους διαπραγματευτές μετά τη χαοτική παράδοση των ομήρων Αρμπέλ Γιεχούντ και Γκάντι Μόζες στον Ερυθρό Σταυρό μέσα στη Γάζα.

Οι δύο άμαχοι όμηροι περικυκλώθηκαν από έναν όχλο που ούρλιαζε και σπρωχνόταν στο Χαν Γιουνίς καθώς μεταφέρθηκαν από την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ στον Ερυθρό Σταυρό.

One WOMAN. Not a soldier. Just a JEWISH woman. Arbel Yehud, alone, 481 days and nights in Hamas captivity. A Jewish woman who’s name was never mentioned by ANY Women’s Rights org - and that includes @unwomenchief -,women’s magazines,celebrities, feminists. Zero, nada.… pic.twitter.com/O5St9sW0WH

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι ο Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε τον στρατό ότι οι δύο όμηροι και πέντε υπήκοοι της Ταϊλάνδης τους παραδόθηκαν.

Ο Ερυθρός Σταυρός τους μεταφέρει τώρα στις δυνάμεις των IDF και της Shin Bet μέσα στη Γάζα για να τους συνοδεύσουν στη συνέχεια έξω από τη Λωρίδα, ανέφερε ο στρατός.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μόζες δεν μπορούσε να φανεί καθαρά κατά την παράδοση λόγω του χάους που επικρατούσε και η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε μετά από μεγάλη, ανεξήγητη καθυστέρηση.

The terrorists just took Arbel through a savage Gazan mob. I cannot imagine how terrified she must have been. The world allowed this. Shame on you all. I feel sick. pic.twitter.com/fykqq8ebzN