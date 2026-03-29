Channel 12

Το Ισραήλ αναμένεται να καλέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να μεταφέρουν ορισμένες από τις στρατιωτικές τους βάσεις στην περιοχή στο ισραηλινό έδαφος — καθώς και να δημιουργήσουν νέες βάσεις στη χώρα — μετά τη λήξη του τρέχοντος πολέμου, μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο «Κανάλι 12», επικαλούμενο ανώνυμες πηγές ασφαλείας.

Όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel, το ισραηλινό σύστημα ασφαλείας εκτιμά ότι υπάρχει ευκαιρία να «αναδιαμορφωθεί ο χάρτης» της στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη στην περιοχή, αλλά και υπό το φως των εξελισσόμενων προκλήσεων ασφαλείας.

«Αποδείξαμε πρόσφατα την αξία μας ως κεντρικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών — ένας σύμμαχος που προσφέρει όχι μόνο σταθερότητα, αλλά και σημαντικές επιχειρησιακές και πληροφοριακές δυνατότητες», φέρεται να δήλωσε ισραηλινή πηγή.

«Η δημιουργία αμερικανικών βάσεων στο Ισραήλ θα δημιουργούσε στρατηγικό πλεονέκτημα και για τις δύο πλευρές», πρόσθεσε.

Το ενδεχόμενο αυτό συνδέεται με την ευρύτερη αναδιάταξη ισορροπιών ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, καθώς οι εξελίξεις στον πόλεμο και οι περιφερειακές εντάσεις επηρεάζουν τον σχεδιασμό της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή.

