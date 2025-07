Ισραήλ: Σε εξέλιξη η συνάντηση Νετανιάχου - Γουίτκοφ για τη Γάζα

O Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ με βασικό θέμα την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently meeting in his office with US Special Presidential Envoy to the Middle East Steve Witkoff. pic.twitter.com/NC2N6Hfw52